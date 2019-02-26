«Я все время боюсь, что его не станет». История многодетной пермячки, которая спасает смертельно больного сына

- Второй брак, третий ребенок, - рассказывает многодетная пермячка Юлия. - С папой Саши прожили совсем немного. Расстались, когда я еще была на небольшом сроке беременности. В спину слышала: «Зачем тебе это надо? Еще есть время, сделай аборт. Зачем мучиться? Не будь дурой, тяжело одной с тремя детьми». Мое четкое «нет» и «никогда» слышали все - не понимали…

Юля растит детей одна. Старшим – по девять лет, а Саша родился всего полгода назад.

У мальчика редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия. При этом заболевании рано начинают атрофироваться мышцы, в том числе те, которые отвечают за дыхание.

Спинальная мышечная атрофия приводит к тому, что ребенок не может сам откашляться, из-за чего любое ОРВИ становится смертельно опасным.

В последний раз невинная болячка буквально за несколько часов переросла в воспаление легких и стала угрозой для Саши Лабутина. Ребенка госпитализировали в реанимацию из-за острой легочной недостаточности.

- Когда Саша родился, все было в норме, – продолжает свой рассказ Юля. – Я вышла на работу. С маленьким сидели все по очереди, искали няню. И вот ОРВИ, слабость, сопли ручьем, кашель. Как подвыздоровели, пригнали на массаж. За пару дней Саша стал плохо двигать ногами - экстренно в неврологию. И вот на этом начинается самое страшное. «У вас миотрофия под подозрением». Что это? Как это лечат? Несколько дней штудирования интернета: слезы, отрицание, страшные фото и страшные прогнозы. Врачи говорили: «Молитесь, чтоб не подтвердилось…»

«Миллиона у нас нет. И времени его заработать – тоже нет»

- Идем к генетику, прием платный, анализы - платные. Все платно, - рассказывает многодетная мама. - Нет бесплатного, не предусмотрено. Заболевание слишком редкое. 1 на 6000 малышей всего такой рождается. Государство не оплачивает, полис не компенсирует. В голове только вопрос: «Что делать?». Где брать деньги в таких количествах, непонятно. Работаю больше, чтобы было, чем оплачивать обследования.

Через три недели страшный диагноз Саше подтвердили - спинальная мышечная атрофия Верднига-Гоффмана.

- По средней статистике – это два года жизни, - к тому моменту Юля уже знала об этой болезни все. - Слезы - это был первый раз, когда я заплакала с тех пор.

Когда Саша заболел – температура, тахикардия, пневмония, Юля заплакала во второй раз:

- Из-за карантина к сыну не пускали, в трубку слышу: «стабильно тяжело, без изменений». Завалила себя кучей работы, чтоб не думать. Все время страх, что его не станет. Старшие спрашивают, когда уже наш Саша приедет домой? Когда мне сказали, что есть улучшения, но нужен НИВЛ, я поняла, что это уже баснословная сумма. Миллиона нет ни у меня, ни у папы Саши, ни у кого из родных. Было бы время, заработали бы любым способом.

В благотворительном фонде «Дедморозим», который опекает ребенка, Юля взяла напрокат откашливатель и аспиратор.

Как пояснили медики, откашливатель поможет Саше не попадать в реанимацию при первых признаках простуды и справляться с болезнью самому. А аппарат НИВЛ, который еще только предстоит купить, станет для малыша тренажером для дыхания. Плюсом нужен портативный аспиратор, кислородный концентратор и расходные материалы: маски, зонды, фильтры.

- Мы будем делать все, чтобы Саша жил и оставался с нами, - говорит мама мальчика. - Что бы кто ни говорил, что бы кто ни делал. Мои дети - это мой воздух, моя сила и опора! Если будет лучик, мы будем цепляться за каждый шанс!

Чтобы Саша мог жить и дышать, нужно купить высокотехнологичное оборудование на сумму около миллиона рублей.

ВАЖНО

Как помочь Саше

Дорогие читатели, если вы хотите помочь Саше и его семье, помощь можно оказать одним и способов:

1.Помочь Саше Лабутину можно по ссылке - https://dedmorozim.ru/campaign/sasha-labutin/?fbclid=IwAR0pQYs5sL64mTzBJvacr9Af8_tCLCkl8R8VHz-qUUIV9ea7T37rDrP5mhc

2.Отправив СМС на номер 7715 с текстом «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300» (сообщение без кавычек)

3.В приложении «Сбербанк Онлайн»: «Переводы и платежи» – «Остальное» – найдите в поисковой строке «Дедморозим» (недоступно на iOS)

4.В меню банкомата: «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» —«Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»