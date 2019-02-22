Тайна следствия: как в Перми раскрыли убийство семейной пары, которое произошло 10 лет назад

- Это убийство было настолько жестким и хладнокровным, что раскрыть его – было делом чести, - говорит наш источник в следствии. – Преступники зверски расправились со своими жертвами, оставив в живых их крошечного сына. А потом ушли и заперли ребенка в одной квартире с телами убитых.

Ребенка спасала бабушка

Это страшное убийство десять лет назад потрясло Пермь. 27 мая 2009 года в центре города, в собственной квартире на улице Луначарского, были убиты 26-летний бизнесмен Игорь Н. и его 28-летняя жена Екатерина.

Убийцы пощадили их сына Гришу, но ребенок несколько часов ползал в ходунках рядом с телами родителей и заходился в крике.

- Мы были дома, но ничего не слышали, - вспоминает сосед убитых. – Около 12 дня вышли из квартиры, чтобы ехать на выпускной дочери. Выходим – общая дверь открыта. Помню, очень удивились – и мы, и соседи никогда не забывали запирать замок. За стенкой был слышен плач ребенка, но мы и подумать не могли плохого. Мало ли, почему малыш капризничает.

Гришу спасала его бабушка, мама Кати. Женщина забеспокоилась, что дочь весь день не подходит к телефону, и решила сходить к ней домой. В ванной с огнестрельными ранениями в грудь и шею лежала Екатерина, тело Игоря находилось в комнате. Позже эксперты скажут, что семейную пару пытали, избивали и пытались душить. А потом расстреляли в упор.

Оперативники нашли в квартире глушитель к пистолету. Он был примотан к оружию изолентой, и, вероятно, в момент выстрела отпал. Тогда никаких отпечатков на нем найти не смогли.

Следов взлома тоже не было. Значит, Игорь и Катя сами впустили убийц в квартиру. На лестничной площадке эксперты заметили следы крови. Преступники, выйдя из квартиры жертв, просто вытерли руки и одежду прямо о стены подъезда.

Убили ради миллиона рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух человек». Дело расследовали следователи по особо важным уголовным делам. Уже через несколько недель один из подозреваемых в убийстве был задержан.

Выяснилось, что подозреваемый и убитый бизнесмен были между собой знакомы. Игорь Н. занимался установкой пластиковых окон и шиномонтажом, но чаще выступал инвестором – вкладывал деньги в различные проекты.

Квартиру на Луначарского Игорь и Катя (они поженились в 2007 году) купили незадолго до трагедии. Сделали ремонт и переехали перед рождением сына.

- Знакомый Игоря предложил ему выгодную сделку по приобретению газового оборудования, - рассказал наш источник в правоохранительных органах. – Обещал, что впоследствии оборудование можно будет перепродать и за короткий срок получить в три раза больше. На самом же деле, никакого оборудования не было. Подозреваемый в убийстве ввел своего партнера в заблуждение, добиваясь того, чтобы тот снял со счетов деньги.

В назначенный день бизнесмен снял с банковского счета около миллиона рублей и позвонил компаньону – можно назначать сделку, деньги готовы.

Уже через полтора часа Игорь и его жена были убиты. Преступники забрали всю наличность, сотовые телефоны, а также компьютер, на котором хранилась информация о знакомстве бизнесмена и его убийцы.

Фото обвиняемого в убийстве Вадима В. с сайта "Российская лига Муай Тай"

Убийцам грозит пожизненно

Подозреваемого держали под стражей около шести месяцев. А потом отпустили – не было достаточных доказательств его вины.

- Еще десять лет назад мы знали, что двойное убийство совершил именно этот человек, - говорит источник, близкий к следствию. – Мы установили, что в тот день убитый несколько разговаривал по мобильному телефону с подозреваемым. А в момент самого убийства сотовый телефон преступника находился в радиусе тридцати метров от квартиры семейной пары.

Улики нашлись лишь спустя несколько лет. Эксперты смогли провести сложнейшую генетическую экспертизу, с помощью которой на том самом глушителе, который обронили убийцы, обнаружились их потожировые следы.

Три месяца назад подозреваемые в убийстве были задержаны.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, в первом отделе по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела.

Обвинение предъявлено 44-летнему мастеру спорта по рукопашному бою и его 46-летнему знакомому - он призер соревнований по армрестлингу.

- Мы знали, что 44-летний преступник был не один, но причастность его подельника установили только сейчас, – пояснили в правоохранительных органах.

44-летний мастер спорта по рукопашному бою – известный в Перми спортсмен Вадим В., много лет работал детским тренером по восточным единоборствам.

- Следствию также удалось достоверно установить его причастность к серии особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в особо крупном размере, совершенных в Перми в 2011 году.

Дело в отношении спортсменов уже направлено в Пермский краевой суд. Если их вина будет доказана, им грозит пожизненное лишение свободы.