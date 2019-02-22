В Перми от снега рухнула крыша 150-метрового деревянного перехода возле строящегося торгового центра
Новый торговый центр «Искра» давно строится на улице Веденеева в микрорайоне Молодежный в Перми.
Для того, чтобы обезопасить пешеходов, которые проходят мимо стройки, строители, как это и полагается, сколотили пешеходный переход – деревянный забор с навесом.
По горькой иронии судьбы этот навес сегодня утром, 22 февраля, рухнул. Но не от упавших на него строительных конструкций, а от снега.
- Упала крыша перехода возле «Искры», приехали машины «скорой», реанимации, прибыли пожарные, полиция, - с тревогой сообщили пользователи пермских соцсетей.
- Поднимают что-то домкратами, возможно, кого-то придавило, - делились наблюдениями очевидцы.
- Этот переход никто никогда не чистил, - отмечали жители микрорайона.
К счастью, по рухнувшему переходу никто не проходил. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.
В ГУ МЧС подтвердили, что на вызов срочно были отправлены пожарные и службы спасения.
- Когда спасатели прибыли на место, они увидели лежащую на земле кровлю пешеходного перехода длиной где-то около 150 метров, - рассказал заместитель директора по оперативной работе Пермской городской службы спасения Павел Хлыхов, - Она вся была занесена снегом. Спасатели стали разбирать деревянные конструкции. К частью, под ними никого не оказалось, пострадавших не было. По счастливой случайности по переходу в это время никто не проходил.
В Перми рухнула крыша 150-метрового пешеходного перехода. Видео: группа ВК Подслушано мкр. Молодёжный, Кислотные дачи Пермь .
ИСТОЧНИК KP.RU