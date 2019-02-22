В Перми от снега рухнула крыша 150-метрового деревянного перехода возле строящегося торгового центра

Новый торговый центр «Искра» давно строится на улице Веденеева в микрорайоне Молодежный в Перми.

Для того, чтобы обезопасить пешеходов, которые проходят мимо стройки, строители, как это и полагается, сколотили пешеходный переход – деревянный забор с навесом.

По горькой иронии судьбы этот навес сегодня утром, 22 февраля, рухнул. Но не от упавших на него строительных конструкций, а от снега.

- Упала крыша перехода возле «Искры», приехали машины «скорой», реанимации, прибыли пожарные, полиция, - с тревогой сообщили пользователи пермских соцсетей.

- Поднимают что-то домкратами, возможно, кого-то придавило, - делились наблюдениями очевидцы.

- Этот переход никто никогда не чистил, - отмечали жители микрорайона.

К счастью, по рухнувшему переходу никто не проходил. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ГУ МЧС подтвердили, что на вызов срочно были отправлены пожарные и службы спасения.

- Когда спасатели прибыли на место, они увидели лежащую на земле кровлю пешеходного перехода длиной где-то около 150 метров, - рассказал заместитель директора по оперативной работе Пермской городской службы спасения Павел Хлыхов, - Она вся была занесена снегом. Спасатели стали разбирать деревянные конструкции. К частью, под ними никого не оказалось, пострадавших не было. По счастливой случайности по переходу в это время никто не проходил.