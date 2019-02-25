2019-02-25T15:21:51+03:00
Общество

«Стань последним героем в Перми!». Участвуйте в конкурсе ТВ-3 и «КП»-Пермь и получайте подарки

Конкурс проводится в честь старта нового сезона шоу «Последний герой»
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы ТВ-3Фото пресс-службы ТВ-3
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Помните одно из самых популярных шоу 2000-ых годов «Последний герой»? Оно вернется на экраны уже 2 марта на телеканале ТВ-3! 16 человек отправятся на филиппинский остров Палаван, где останутся на 39 дней. Им придется сразиться с опасными животными, голодом и стихией.

- Но главное испытание - сохранить свои лучшие человеческие качества, не превратиться в дикаря. Поэтому слоган новой программы - «Остаться людьми», - рассказали в пресс-службе телеканала.

К старту шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» редакция «КП»-Пермь и телеканал ТВ-3 запустили совместный конкурс в нашй группе «ВКонтакте». Каждый день с 25 февраля по 1 марта в группе будут появляться вопросы о шоу. Рандомным образом мы будем определять победителя из тех, кто правильно ответил на вопросы.

А 2 марта с 15-00 до 17-00 на площадке фудкорта в ТРК «Семья» мы подарим каждому победителю корзинку с фруктами.

- В этот день любой желающий сможет ощутить себя участником легендарного шоу и прочувствовать все прелести его испытаний, - добавили в пресс-службе. - Посреди «Острова» будет установлен ящик, в котором заготовлено специальное испытание. Тому, кто сможет преодолеть свои страхи и выстоять достанется почетное звание «Последнего героя» и ценные призы от телеканала ТВ-3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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