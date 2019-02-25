Бойцы нефтяного полка

В первые месяцы Великой Отечественной войны в Молотовскую область (так тогда называлось Прикамье) были эвакуированы многие предприятия нефтяной отрасли. Молотовчане всю войну трудились под лозунгом «Нефть - фронту!» И 9 августа 1945 года, когда началось наступление на Дальневосточном фронте, на Северокамском месторождении вблизи Краснокамска взмыл в небо мощный фонтан «черного золота» из девонских слоев, впервые обнаруженных в Прикамье.

Скупые кадры кинохроники, старые черно-белые фотографии, рассказывающие о самоотверженном труде прикамских нефтяников в годы войны, стали прологом большого праздника, посвященного Дню защитника Отечества.

ЛЮДИ С АРМЕЙСКОЙ ЗАКАЛКОЙ

Добрая традиция поздравлять в канун самого мужского праздника лучших работников предприятия, исполнивших свой воинский долг, существует у нефтяников много лет. И в этом году в ДК имени Гагарина собралось более 600 мужчин, работающих в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье. Часть из них была в военной форме, с погонами, с рядами орденов и медалей. Другие - в костюмах. Но и у тех, и у других - военная выправка.

- Так исторически сложилось, что все мы, нефтяники, от первооткрывателя пермской нефти Павла Преображенского до Президента Компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова, - люди с армейской закалкой, - отметил Олег Третьяков, представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской республике и Свердловской области. - Сегодня только в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» работает целая рота - 127 участников боевых действий, и это двойной подвиг - служить Родине, а сейчас мужественно стоять на рубеже выполнения производственного плана.

НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНАМ ВОЕННАЯ ФОРМА К ЛИЦУ

Наиболее отличившимся работникам «ЛУКОЙЛа» в этот праздничный день вручали благодарственные письма и почетные грамоты. И про каждого из тех, кто поднимался на сцену, звучали строки из биографии:

«Выполнял операции по зачистке боевиков в горах Афганистана».

«Воевал на Северном Кавказе»;

«Входил в состав миротворческих сил в Югославии»;

«Получил тяжелое осколочное ранение, после нескольких месяцев лечения в госпитале вернулся в свою часть».

За любой из таких коротких характеристик, которые зачитывал ведущий, стоит большая история о Настоящем Мужчине. Мужчине, который защищал Родину, а сейчас стоит на передовых рубежах производственного фронта, трудясь в одной из самых сложных отраслей - нефтяной.

СПАСИБО АРМИИ ЗА ДРУЗЕЙ!

В этом году совпало несколько юбилейных дат. 100 лет исполнилось Дню защитника Отечества - впервые в стране отметили годовщину создания Красной армии в 1919 году. В апреле будет 90 лет с момента открытия пермской нефти. А в феврале мы отметили 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.

В числе тех, кто последними покидал Афган, был и оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ №3 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Ломаев. В 1987 году 18-летнего парня из Куединского района призвали в погранвойска. После «учебки» младший сержант Ломаев попал в Афганистан, в город Маймане.

Алексей Ломаев (на фото справа) был в числе тех, кто 30 лет назад последними выходили из Афганистана.

- Забросили нас туда на «вертушках», - вспоминает Алексей. - Обстрелы каждый день были. Но привыкли. Потом, если выходишь на пост и по нам не стреляют, - как-то скучно уже казалось. В последний день, когда нас уже к выходу построи-ли на плацу, начался минометный обстрел. Но вышли мы без единой потери. Спасибо нашим командирам, ну и прикрытие отличное было - вертолеты.

За воинскую службу Алексей Ломаев был награжден медалями Республики Афганистан, а также знаком «Отличник погранвойск» 1-й и 2-й степеней.

- Хочу сказать армии большое спасибо за друзей, - говорит Алексей. - Хороших друзей там нашел. До сих пор дружим.

После Афганистана завершал службу Алексей Ломаев на советско-пакистанской границе. А вернувшись домой, устроился на работу оператором на предприятие «Чернушканефть» и уже 30-й год работает в нефтяной отрасли. За добросовестный труд во время празднования Дня защитника Отечества ему было вручено Благодарственное письмо ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».