«После избиения у моего сынишки нервный тик, и он боится выходить на улицу в хорошей одежде»

- Мы обязательно будем подавать в суд на родителей тех подростков, которые вечером 7 февраля набросились на моего сына у гипермаркета «Семья» только за то, что он был одет не так, как им хотелось бы! – говорит мама 10-летнего пермского школьника Татьяна.

Напомним: 17 февраля в соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа подростков избивает лежащего на земле мальчика (позже оно было удалено). Избиение прекратил оказавшийся рядом молодой человек. Только после его вмешательства подростки отступились от своей жертвы.

Чуть позже в полиции сообщили, что установили личности нападавших подростков и возбудили административное дело о неисполнении родителями обязанностей по их воспитанию и содержанию. Тем грозит штраф до 500 рублей.

Родители избитого мальчика считают, что это наказание избивавших ничему не научит.

- Я ездила с сыном на их опознание, - рассказывает Татьяна. - Я пыталась объяснить им, что мужчины так не поступают. Они напали целой толпой на наших детей. Моего 12-летнего племянника и еще одного 10-летнего мальчика, одноклассника моего сынишки, держали, чтобы они не могли помочь сыну. А нашего ребенка повалили и пинали ногами. Один из подростков на опознании хладнокровно заявил мне в ответ: «На улице нет правил, а вашего сына мы наказали за слишком дорогую одежду». Как он сказал - «за шмот». Подросткам еще нет 14 лет, и если их родители заплатят по 500 рублей, не думаю, что это их остановит. Если бы не вмешался взрослый, еще неизвестно, чем бы закончилось избиение.

Как рассказывает Татьяна, когда сын в тот вечер вернулся домой, они пошли в травмпункт на улице КИМ. Там их направили на платный рентген в стоматполиклинику.

- Врачи боялись, что у сына сломана челюсть, но оказалось, что у него выбит только молочный клык, - говорит пермячка. – Новый зуб вырастет, а синяки уже почти прошли. Но у мальчика появился нервный тик на лице. И теперь, когда он идет гулять, надевает только старые «болоньки», говорит, мол, а вдруг придется снова драться, в них будет удобнее. А новую одежду, которую мы покупаем ему в «Детском мире» и в «Спортмастере», отказывается носить.

Как говорит Татьяна, в ТРК семья ей предложили выделить бесплатного юриста для того, чтобы оформить иски к родителям нападавших и отстаивать их интересы в суде.

- Мы пока не обговаривали с мужем, какую назначить сумму исков, - объясняет она. – Пока ждем документов из полиции, хотим узнать, чем закончится проверка и какие штрафы и кому будут назначены.

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