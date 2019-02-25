Второй день авто-экспедиции «КП» в фотографиях: «соленые уши» пермяков, усольская купеческая жизнь и нефтяное месторождение под микроскопом

После насыщенного первого дня, в котором путешественники успели покорить Полюд и Ветлан, на второй день их ждало размеренное спокойное утро. Проснувшись на базе отдыха «7 Небо», весь состав группы отправился завтракать на свои уютные кухоньки в коттеджах.

Мы переночевали в комфортабельных домикахФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горячие сырники, омлет и шоколадные маффины сделали это утро сытным, а питьевые йогурты «Ашатли» со злаками и мюсли, еще и полезным. Кстати, йогурты и молоко от самого крупного пермского агрохолдина, по мнению участников экспедиции, самая вкусная молочная продукция в Прикамье.

Полезный завтрак - залог здоровьяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы, разумеется, пробовали «Ашатли» сегодня не впервые, - делится одна из журналистов тура, Мария Вайс, - то, что мы завтракаем их йогуртами и пьем в дороге их молоко, помогает нам не просто делать вкусные перекусы для сытости, но и держит наше тело в тонусе.

И тут с Марией можно только согласиться, ведь натуральные молочные продукты действительно очень полезны для организма человека, так как они содержат прежде всего белок, все необходимые аминокислоты, фосфор, калий, витамины D,А, В12 и углеводы. Не зря же наш пермский молочный производитель придерживается принципа «С заботой о Вас и Ваших близких». Хотите быть выносливым и полным силами в туристических поездках? Пейте молоко – этот источник белка полезен путешественникам даже больше, чем мясо или рыба.

Отдыхала команда на завтраке не долго. 1,5 часа на утреннее пробуждение и перекус, а после –все выдвинулись из загородной сказки комплекса «7 Небо» в центр города, где журналистов и блогеров ждала еще масса приключений #ДорогамиПермиВеликой.

Визитная карточка Соликамска - Троицкий соборФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Соликамск - это третий по численности и один из самых красивых городов Прикамья.

Богоявленская церковьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Убранство храма поражает своим величиемФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Деревянные скульптуры - Богоматерь, 18 век (слева) и Иоанн Богослов, 18 век (справа)Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Образ Николая Чудотворца Соликамску подарил сам Иван ГрозныйФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Город возник при соляных промыслах, организованных вологодскими купцами Калиниковыми. Есть указания, что около 1430 года они устроили рассолоподъёмные трубы и варницы на берегу Усолки.

Дом Воеводы в СоликамскеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Счетоводы в Доме ВоеводыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первоначально город назывался в летописи 1506 года Усолье на Камском, позднее Усолье Камское, а с XVII века - Соль Камская.

Чтобы добраться до соляного раствора, рабочие бурили 200-метровые скважины. На это уходило по 6 летФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С самого утра все направились в музей. Естественно, соли, куда же еще. На территории бывшего «Соль завода» встретили нас хлебом и солью. Да солью не простой – четверговой. Такую соль на Руси было принято готовить один раз в год – на православный чистый четверг. Обычай приготовления чёрной соли был распространён в Костромской, Нижегородской, Ярославской, Московской и Владимирской губерниях, откуда традиция распространилась и на Сибирь.

В Музее соли нас встречали... хлебом с сольюФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рассказали нам сотрудники и об истории возникновения афоризма «Пермяк – соленые уши», и о том, как происходил процесс солеварения, и даже дали полезный совет - выбросить из дома всю соль экстра и пользоваться простой поваренной солью. Так полезнее, говорят.

Старинная солеварняФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Будете в Соликамске, обязательно посетите этот музей, очень интересно, - советуют блогеры. - Вас встретят чудесные девушки - экскурсоводы с хлебом и черной солью, сделаете себе соляной оберег, да и увидите, и узнаете много интересного.

Так выглядели солевары начала 20 векаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А какая соль без хлеба. После экскурса в историю соли, секретами приготовления вкусных пирогов с удовольствием поделились с участниками в Музее Русской печки! Участники экспедиции наслаждались теплой обстановкой - водили хороводы, пели частушки и, конечно, пекли пироги.

Музей русской печиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нас учили готовить пирогиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А еще - играть на музыкальных инструментахФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согревшись у русской печки и наевшись пирожков, журналисты и блогеры решили подумать и о пище духовной – отправились на прогулку по храмам Соликамска, которые просто покорили своей величественной красотой и историей.

Фото на памятьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А затем - зашли перекусить.

Обеденный перерывФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После насыщенной первой половины дня в Соликамске кортеж экспедиции направился в Усолье.

В Усолье нас встречали вот такие милые песикиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Город украшен прекрасными храмами и монастырями.

Следующая точка путешествия - Музей «Палаты Строгановых».Село Новое Усолье было основано в 1606 году известной династией Строгановых и долгие годы было их «столицей».

Палаты Строгановых в Усольском историко-архитектурном МузееФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Усолье считалось нашей «уральской Венецией», так как располагалось на многочисленных островках с протоками, - рассказывает участник экспедиции Игорь Ягубков. - Мы увидели Спасо-Преображенский собор (1724-1731 гг. постройки), Соборную колокольню (1730 г.) и собственно Палаты Строгановых (1724 г.).

Блогеры фотографируются в Палатах СтрогоновыхФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати, как оказалось, данный музей является объектом соц. инвестирования предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», что интересно, ведь именно к работникам этой компании команда поехала после.

Футуристические экспозицииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В рамках реализации Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве Компании "ЛУКОЙЛ" и Пермского края с 2006 до 2018 годы историко-архитектурный комплекс «Усолье на Каме» получил 52,7 млн руб. Основные средства направлялись на восстановление Никольской церкви, укрепление колокольни и реконструкцию Дома Брагина под гостевой дом. Дом Брагина уже принимает гостей. В 2018 году средства нефтяниковь были направлены на начало газификации Старого города и обустройство противопожарной сигнализации Спасо - Преображенского храма.

Покорители УралаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Финальной точкой путешествия стала Полазна.

Наш кортеж привлекал много внимания местных жителейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В год #90летпермскойнефти в Центре интегрированных операций предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» участники экспедиции в онлайн-режиме увидели месторождения нефти на севере Пермского края.

Первые упоминания о нефти в Пермском крае встречаются еще в 18 веке

Этот ЦИО в Полазне начал свою работу в 2016 году в год 25-летия Компании и был первым в Пермском крае. В 2018 году предприятие после успешны итогов по проекту возвели еще два еще подобных - в Осе и Чернушке, тем самым обеспечив качественно новый подход в сборе, анализе, обработке и передаче данных в режиме текущего времени. Помимо этого в ЦИО уже реализован проект интегрированного планирования, благодаря которому автоматически формируется сводный план мероприятий на добывающем фонде скважин.

Первые упоминания о нефти в Прикамье встречаются еще в XVIII веке. Промышленная нефть, найденная в 1929 году, стала мощным толчком к развитию добычи углеводородов в Пермском регионе. К середине 1990-х годов крупнейшие пермские предприятия нефтедобычи, нефтепереработки и сбыта вошли в состав ПАО «ЛУКОЙЛ». В том числе в 1996 году по Соглашению между областной администрацией и компанией «ЛУКОЙЛ» два крупных нефтегазодобывающих подразделения – НГДУ «Полазнанефть» и Краснокамский участок нефтедобычи, которые ранее входили в состав объединения «Пермнефть», – перешли под эгиду созданного годом ранее ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Интеграция в «ЛУКОЙЛ» дала возможность пермскому нефтяному комплексу пережить свое второе рождение, открыла перспективы системного, динамичного, инновационного развития.

Поездка нам надолго запомнитсяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наши партнеры в этой поездке:

Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Официальный партнер по связи с внешним миром - мобильный оператор Tele2, предоставляющий услуги высокоскоростного мобильного интернета 4G в 110 населенных пунктах Пермского края.

Официальный финансовый партнер поездки - ПАО "Сбербанк"#безналичнаяпермь

Партнер по правильному питанию - агрохолдинг "Ашатли"

Автомобили для автоэкспедиции предоставила компания «LUCKY MOTORS» - официальный дилер NISSAN в Перми. Более 200 автомобилей в наличии и с ПТС уже ждут Вас в Камской Долине, на Спешилова, 101А!

Наш партнер - Chicken

Наш партнер - Тенториум

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