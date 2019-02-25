2019-02-25T07:37:52+03:00
Общество

Погода на февраль в Перми 2019: температура в последнюю неделю месяца будет выше нормы на 2 градуса

Сильных снегопадов в городе не ожидается
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Февраль удивил жителей Перми обильными снегопадами. Ведь за этот месяц выпало две месячные нормы осадков. Последний раз подобное в феврале в нашем городе наблюдалось еще в 1995 году. Но на предстоящей неделе снега почти не будет, как не будет и резких колебаний температуры.

- В целом за неделю температура воздуха в Пермском крае ожидается выше нормы на 1,5-2,5 градуса, - рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ. - 25 и 26 февраля в Перми существенных осадков не ожидается. Температура днем составит -4…-8 градусов, а ночью - до -14 градусов.

Утром 27 февраля температура воздуха повысится до -2…-5 градусов, ожидается слабый и умеренный снег.

- 28 февраля - 1 марта существенных снегопадов также не ожидается, вероятен только ливневой снег кратковременными зарядами, а температура будет колебаться вблизи отметки -5 градусов, - добавили в ГИС-Центре. - А вот в выходные возможны привычные нам снегопады. Сильных похолоданий также не намечается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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