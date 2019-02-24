Экспедиция "КП": журналисты и блогеры прошли дорогами Перми Великой

первый день #ЭкспедицияКП север края нам показал свой характер. После покорения Ветлана и Полюда участники автоэкспедиции «Комсомольской правды» спали мертвым сном на базе в Соликамске.

Соликамск особенно красив зимой Фото участников экспедиции

Но отдыхать было некогда – впереди у журналистов и блогеров была еще масса приключений #ДорогамиПермиВеликой. Соликамск - это третий по численности и один из самых красивых городов Прикамья. Город возник при соляных промыслах, организованных вологодскими купцами Калиниковыми. Есть указания, что около 1430 года они устроили рассолоподъёмные трубы и варницы на берегу Усолки. Первоначально город назывался в летописи 1506 года Усолье на Камском, позднее Усолье Камское, а с XVII века - Соль Камская.

Пермяки - соленые уши Фото участников экспедиции

С самого утра все направились в музей. Естественно, соли, куда же еще.

- Будете в Соликамске, обязательно посетите этот музей, очень интересно, - советуют блогеры. - Вас встретят чудесные девушки -экскурсоводы с хлебом -солью, причем черной, четверговой, сделаете себе соляной оберег, да и увидите и узнаете много интересного.

С нами поделились секретами приготовления настоящих русских пирогов Фото участников экспедиции

В музее соли участникам дали совет - выбросить из дома всю соль экстра и пользоваться простой поваренной солью.

Музей соли Фото участников экспедиции

А какая соль без хлеба. Секретами приготовления вкусных пирогов с удовольствием поделились в Музее Русской печки! Участники экспедиции наслаждались теплой обстановкой после морозного восхождения на Полюд - водили хороводы, частушки пели и, конечно, пекли пироги.

МИы сами попробовали испечь "дружную семейку" Фото участников экспедиции

Кстати, травяной чаечек разливали в стильные термокружки от tele2. Их нам подарили прямо на вершине Полюда представители компании, которые мужественно преодолели подъем вместе с нами.

Участникам экспедиции рассказывают о русских храмах Соликамска

Согревшись у русской печки и наевшись пирожков, журналисты и блогеры решили подумать и о духовной пище – отправили на прогулку по храмам Соликамска. Они покорили своей величественной красотой.

Эта поездка не забудется никогда Фото участников экспедиции

Еще одна остановка в Соликамске - Дом воеводы с тайными подземными ходами, которыми пользовались в 17 веке. Увидев реконструкцию приказной избы в Доме воеводы, блогеры решили, что это прообраз современной редакции.

В приказной избе блогеры увидели прообразы современных журналистов Фото участников экспедиции

В лавочках Соликамска участники #ЭкспедицияКП прикупили себе множество красивых сувениров по сходной цене.

Купили много сувениров на память Фото участников экспедиции

- Подметила тот факт, что если раньше для путешествий необходимо было везде брать с собой наличку, то сейчас наконец-то на пути практически к любой туристической Мекке, нам встречаются точки питания, заправок и прочих услуг, где царит #безналичныймир от ПАО "Сбербанк", - заметила одна из журналистов.

После Соликамска путешественников ждало Усолье. Село Новое Усолье было основано в 1606 году известной династией Строгановых и долгие годы было их «столицей».

Усолье - столица "строгановских вотчин" Фото предоставлено участниками экспедиции

- Усолье считалось нашей «уральской Венецией», так как располагалось на многочисленных островках с протоками, - рассказывает участник экспедиции Игорь Ягубков. - Мы увидели Спасо-Преображенский собор (1724-1731 гг. постройки), Соборную колокольню (1730 г.) и собственно Палаты Строгановых (1724 г.).

В Усолье надо обязательно вернуться, решили участники экспедиции

Финальной точкой путешествия стала Полазна. В год #90-летпермскойнефти в Центре интегрированных операций предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» участники экспедиции в онлайн-режиме увидели месторождения нефти в Пермском крае.Палаты так покорили участников экспедиции, что они не хотели уезжать оттуда. Дом-дворец, настолько красив и гармоничен, что кажется - он звучит. На торжественный аккорд изгибами каменной вязи ложатся веселые и грациозные мелодии. Это не просто дом, это - симфония.

Наши партнеры

Наши партнеры в этой поездке:

Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Официальный партнер по связи с внешним миром - мобильный оператор Tele2, предоставляющий услуги высокоскоростного мобильного интернета 4G в 110 населенных пунктах Пермского края.

Официальный финансовый партнер поездки - ПАО "Сбербанк"#безналичнаяпермь

Партнер по правильному питанию - агрохолдинг "Ашатли"

Автомобили для автоэкспедиции предоставила компания «LUCKY MOTORS» - официальный дилер NISSAN в Перми. Более 200 автомобилей в наличии и с ПТС уже ждут Вас в Камской Долине, на Спешилова, 101А!

Наш партнер - Chicken

Наш партнер - Тенториум

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