2019-02-24T09:41:50+03:00
Происшествия

«Мам, я очень боюсь». В Прикамье разыскивают 14-летнюю девушку, которая пропала 19 февраля

Полиция опрашивает друзей, родственников и знакомых и выясняет предположительно место ее нахождения
Константин КЯКИНЕН
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В Березниках ищут 14-летнюю Елизавету Алексеевну Рутт. Девушка ушла 19 февраля и до сих пор не вернулась. Телефон выключен. Последнее сообщение от нее было 21 февраля маме со словами: «Мам, я боюсь, очень боюсь».

В полиции подтвердили, что девушку ищут.

- Елизавета пропала 19 февраля, 20 числа было подано заявление в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Сейчас опрашиваются родные, друзья и знакомые девушки, выясняется место ее предполагаемого нахождения.

Девушка была в пуховик цвета хаки, замшевые ботинки. Она ходит в капюшоне без шапки. Если кому известно о месте нахождения девушки, просят сообщить по телефонам 89125930059 (сестра), 8 (902) 802-41-49 (мама, Елена).

Ранее мы писали, что пропавшую 19-летнюю официантку из Соликамска нашли мертвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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