Экспедиция "КП": журналисты и блогеры покорили Полюд и Ветлан

- Еще раз убеждаюсь, как прекрасен наш Пермский край, и особенно - зимой, - делятся первыми впечатлениями о поездке участники автоэкспедиции, которую организовала "Комсомольская правда". - Да, морозно, но насколько чудесные и живописные виды открываются перед нами. Это необыкновенные эмоции и незабываемые впечатления!

Фото из экспедиции. Восхождение на гору

В субботу, 23 февраля, пока одни поднимали бокалы за здоровье мужчин, журналисты "Комсомолки" и блогеры Перми и Екатеринбурга отправились в авто-экспедицию по историческим и самым живописным местам Пермского края.

Перед подъемом на гору. Фото участников экспедиции

Красновишерск, Чердынь, Соликамск, Полазна и другие северные города края. Эта субботу началась для путешественников необычно рано и не кончилась до сих пор. Буквально несколько минут назад они покорили вершины камней Ветлан и Полюд.

Фото из экспедиции "КП". На улице -20

Старорусская легенда гласит, что были камни богатырями и не поделили они девицу Вишеру, за которую дрались и кидали в друг друга камнями шесть дней и ночей. А на седьмой день выбились из сил, склонили буйны головы и превратились в камни, а девица бросилась в отчаянии между ними и стала рекой.

Лучшие кадры из путешествия

Писатель Алексей Иванов использует в своей культовой книге “Сердце Пармы” другую легенду, что камень Полюд назван в честь воина Полюда, который ценой собственной жизни предупредил пермяков и князя Михаила Великопермского о надвигающейся угрозе со стороны московского войска и зажег предупреждающий огонь на вершине камня, который увидели в Чердыни и смогли подготовиться к обороне.

А вы там были? Путешествуйте вместе с нами виртуально

Чердынь. В X - XII годах пермяки вели торговлю с Ираном, Великим Новгородом, северными народами. Сражались с московскими русскими, оберегая свою землю и языческий образ жизни.

Наши путешественники - замерзшие, но довольные

Еще одна остановка - это Соликамск. Дом воеводы с тайными подземными ходами, которыми пользовались в 17 веке, музеи Соли и русской печки с мастер-классом по выпечке пирогов. И финал путешествия, он будет уже в воскресенье, - в Полазне. От истории пермской нефтедобывающей отрасли до промышленного экскурса в современную действительность добычи черного золота России.

На самой вершине

В субботу был всего лишь первый день путешествия. Оно завершится лишь в воскресенье, журналистам и блогреам предстоит преодолеть 800 километров по северному Прикамью.

Экспедиция. День первый

И вот лишь первые впечатления:

"Только что спустились с камней Ветлан и Полюд. Холодно, минус 20 и ветер в лицо. Участники автоэкспедиции уставшие, холодные, но счастливые".

Двухдневная поездка по Пермскому краю

"Наши нескучные выходные продолжаются, мы поменяли транспорт на снегоходы и вперёд на гору Полюд. Хоть это не самая высокая гора Пермского края, зато она - наш чемпион по числу легенд. Её высота 527-метров, и мы её сегодня покорили!"

Местный житель

"Мы спустились с гор... Если это было легко и комфортно (а это было легко и комфортно по сравнению с проходящими мимо людьми) я сочувствую тем, кто любит экстрим. Сейчас я смогу видеть и вспомню, что такое цивилизация".

Здесь нет цивилизации. Только горы

"Чтобы испытать счастье, нужно совсем немного. Хотя бы спуститься с гор и найти уютный домик лесника".

Здесь нет цивилизации. Только горы

"Пока поднимались на Полюд, околели, пока спускались, замёрзли ещё больше, но поехали на Ветлан. И как же мы обрадовались домику лесника! Зашли без спроса и приглашения, а хозяина нет. Но есть кошка, печка и уют. Погрелись и вежливо ушли".

"Пять слоёв термобелья должно быть. Или 6. Айфоны сдохли на 5-й минуте от холода, а вот Ксиоми выжили и выдержали все... даже часовую поездку на снегоходе".

Наши партнеры в поездке

Наши партнеры в этой поездке:

Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Официальный партнер по связи с внешним миром - мобильный оператор Tele2, предоставляющий услуги высокоскоростного мобильного интернета 4G в 110 населенных пунктах Пермского края.

Официальный финансовый партнер поездки - ПАО "Сбербанк" #безналичнаяпермь

Партнер по правильному питанию - агрохолдинг "Ашатли"

Автомобили для автоэкспедиции предоставила компания «LUCKY MOTORS» - официальный дилер NISSAN в Перми. Более 200 автомобилей в наличии и с ПТС уже ждут Вас в Камской Долине, на Спешилова, 101А!

Наш партнер - Chicken

Наш партнер - Тенториум

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