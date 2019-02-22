В Перми состоялась премьера фильма «Тобол» по роману Алексея Иванова

21 февраля в кинотеатре «Синема Парк» состоялась премьера фильма «Тобол». В картине рассказывается о молодом поручике Иване Демарине, который участвовал в рождении «российской Азии». Он отправился на службу в далекий Тобол. Пытаясь приручить местный народ, Демарин нажил врагов и нашел первую любовь.

Перед показом фильма зрители могли пообщаться с приглашенными звездами - с Агатой Муцениеце, Юлией Макаровой и Ильей Антоненко. А также с Олегом Урушевым, генеральным продюсером фильма «Тобол» и автором книги «Тобол в исторических фактах и кино».

Агата Муцениеце исполнила в фильме роль Бригитты, жены пленного шведского солдата Цимса, а Юлия Макарова сыграла Машу Ремезову. Это первая роль актрисы. А актер Илья Антоненко исполнил роль Ожаровского.

Актеры и продюсер фильма с удовольствием фотографировались со зрителями. Фото Анастасии Базаркиной с премьеры фильма

Встреча была очень теплая. Оказалось, что Олег Урушев сам родом из Перми. Он с удовольствием общался со зрителями и рассказывал, почему фильм стоит посмотреть.

Дорогие читатели, в продаже издательского дома «Комсомольская правда» появилась книга Олега Урушева «Тобол. В исторических фактах и кино». Это книга о том, как снимался фильм. В ней есть много красивых, редких фотографий, уникальные архивные документы того времени, яркие воспоминания актеров и съемочной группы киноленты.

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