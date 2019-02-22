2019-02-22T12:10:01+03:00
Общество

В Перми состоялась премьера фильма «Тобол» по роману Алексея Иванова

Книгу о съемках фильма, где есть редкие фотографии и архивные документы, можно купить в редакции «КП»-Пермь»
Елена КОНОВА
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Встреча была очень теплой. Фото Анастасии Базаркиной с премьеры фильмаВстреча была очень теплой. Фото Анастасии Базаркиной с премьеры фильма
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21 февраля в кинотеатре «Синема Парк» состоялась премьера фильма «Тобол». В картине рассказывается о молодом поручике Иване Демарине, который участвовал в рождении «российской Азии». Он отправился на службу в далекий Тобол. Пытаясь приручить местный народ, Демарин нажил врагов и нашел первую любовь.

Перед показом фильма зрители могли пообщаться с приглашенными звездами - с Агатой Муцениеце, Юлией Макаровой и Ильей Антоненко. А также с Олегом Урушевым, генеральным продюсером фильма «Тобол» и автором книги «Тобол в исторических фактах и кино».

Агата Муцениеце исполнила в фильме роль Бригитты, жены пленного шведского солдата Цимса, а Юлия Макарова сыграла Машу Ремезову. Это первая роль актрисы. А актер Илья Антоненко исполнил роль Ожаровского.

Актеры и продюсер фильма с удовольствием фотографировались со зрителями. Фото Анастасии Базаркиной с премьеры фильма

Актеры и продюсер фильма с удовольствием фотографировались со зрителями. Фото Анастасии Базаркиной с премьеры фильма

Встреча была очень теплая. Оказалось, что Олег Урушев сам родом из Перми. Он с удовольствием общался со зрителями и рассказывал, почему фильм стоит посмотреть.

Дорогие читатели, в продаже издательского дома «Комсомольская правда» появилась книга Олега Урушева «Тобол. В исторических фактах и кино». Это книга о том, как снимался фильм. В ней есть много красивых, редких фотографий, уникальные архивные документы того времени, яркие воспоминания актеров и съемочной группы киноленты.

Издание можно приобрести в редакции нашей газеты по адресу: ул. Николая Островского, 76 б. Телефон: 8 (342) 206-45-00 (добавочный номер 225).

ИСТОЧНИК KP.RU

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