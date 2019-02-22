В Перми в выходные пройдут сильные снегопады

Едва дорожники успели хоть как-то разгрести выпавший на прошлой неделе снег, как на Пермь надвигаются новые снегопады. Правда, как считают синоптики, снега в ближайшие дни выпадет меньше, чем прогнозировалось в начале недели.

- Видимо, в эти выходные нам придется объявлять режим чрезвычайной ситуации из-за снегопадов и гололеда, - заявлял в понедельник, 18 февраля, заместитель главы города Анатолий Дашкевич на заседании временной комиссии по содержанию дорог и улиц городской думы. - По прогнозам синоптиков, в пятницу днем в Перми пойдет обложной снег - чуть ли не до 25 сантиметров за несколько дней его навалит.

Но небесная канцелярия скорректировала свои планы.

- Снегопад начнется в пятницу и будет продолжаться всю субботнюю ночь, - рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. – Но ранее предполагалось, что за эти дни выпадет 12 миллиметров осадков, как это было 1 февраля. Сейчас мы ожидаем 6-7 миллиметров, то есть за субботнюю ночь снежный покров в Перми вырастет на 5-6 сантиметров. Но, по меркам февраля, снегопад серьезный.

В пятницу вечером ожидается первая в этом году оттепель. Температура поднимется до ноля градусов. Может пойти мокрый снег, который будет налипать на деревья и провода. В отличие от европейской части России в Прикамье cильных ветров не ожидается. Снег будет идти при тихой и достаточно теплой погоде.

Потом, как считают синоптики, начнется постепенное похолодание. К утру 23 февраля температура в Перми опустится до минус пяти градусов. Днем в субботу будет 5-7 градусов мороза, а в ночь на воскресенье - до минус 12-14 градусов. Но небо будет ясным. Серьезных осадков не ожидается.

Хотя на следующей неделе наступит календарная весна, начало марта весеннюю погоду не предвещает.

- До весны еще далеко, - говорит Андрей Шихов. - На следующей неделе прогнозируется еще одно арктическое вторжение, не очень сильное. Возможно кратковременное понижение температуры до 20 градусов. Зимний характер погоды сохранится и в ближайшей перспективе.