2019-02-21T21:31:55+03:00
Общество

В Перми в выходные пройдут сильные снегопады

А вечером 22 февраля ожидается первая в этом году оттепель
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
По городу лучше всего будет передвигаться на лыжах.По городу лучше всего будет передвигаться на лыжах.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Едва дорожники успели хоть как-то разгрести выпавший на прошлой неделе снег, как на Пермь надвигаются новые снегопады. Правда, как считают синоптики, снега в ближайшие дни выпадет меньше, чем прогнозировалось в начале недели.

- Видимо, в эти выходные нам придется объявлять режим чрезвычайной ситуации из-за снегопадов и гололеда, - заявлял в понедельник, 18 февраля, заместитель главы города Анатолий Дашкевич на заседании временной комиссии по содержанию дорог и улиц городской думы. - По прогнозам синоптиков, в пятницу днем в Перми пойдет обложной снег - чуть ли не до 25 сантиметров за несколько дней его навалит.

Но небесная канцелярия скорректировала свои планы.

- Снегопад начнется в пятницу и будет продолжаться всю субботнюю ночь, - рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. – Но ранее предполагалось, что за эти дни выпадет 12 миллиметров осадков, как это было 1 февраля. Сейчас мы ожидаем 6-7 миллиметров, то есть за субботнюю ночь снежный покров в Перми вырастет на 5-6 сантиметров. Но, по меркам февраля, снегопад серьезный.

В пятницу вечером ожидается первая в этом году оттепель. Температура поднимется до ноля градусов. Может пойти мокрый снег, который будет налипать на деревья и провода. В отличие от европейской части России в Прикамье cильных ветров не ожидается. Снег будет идти при тихой и достаточно теплой погоде.

Потом, как считают синоптики, начнется постепенное похолодание. К утру 23 февраля температура в Перми опустится до минус пяти градусов. Днем в субботу будет 5-7 градусов мороза, а в ночь на воскресенье - до минус 12-14 градусов. Но небо будет ясным. Серьезных осадков не ожидается.

Хотя на следующей неделе наступит календарная весна, начало марта весеннюю погоду не предвещает.

- До весны еще далеко, - говорит Андрей Шихов. - На следующей неделе прогнозируется еще одно арктическое вторжение, не очень сильное. Возможно кратковременное понижение температуры до 20 градусов. Зимний характер погоды сохранится и в ближайшей перспективе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Американка, найденная в 3-летнем возрасте на улице Краснодара, сделала тест ДНК, чтобы приоткрыть тайну своего происхождения
Удочеренная в Калифорнию, Катя Хайс почти год ищет своих родственников в России. Но пока этот детектив только еще больше запутывается [фото, видео]
«Прошу разобраться с этой вопиющей ситуацией». Певица Юлия Самойлова обратилась к губернатору Прикамья с просьбой допустить двух сестер до занятий в школе без пробы Манту
Министр образования Раиса Кассина ответила певице, что нельзя подвергать опасности других детей
Новости 24
Глава Перми показал, как будет выглядеть эспланада к 300-летию города
В Перми чиновники, которые совершили преступления при сдаче домов детям-сиротам, отделались штрафами
Новым уполномоченным по правам предпринимателей утвержден Анатолий Маховиков
В Перми на предприятии «СИБУР-Химпром» произошел разлив солесодержащей жидкости
Из ТЦ «Речник» из-за задымления эвакуировались 40 человек
«Был прилежным и активным учеником». По факту самоубийства школьника из Перми проводится проверка
«Забрали сумку с тремя миллионами». В Перми силовики взяли налетчиков, которые совершили дерзкое нападение на инкассаторов
Вперед к новым рекордам: в Перми состоялось открытие бассейна в микрорайоне Пролетарский
В Перми в воскресенье закроют ледовый городок на эспланаде
«Занес над головой топор и обещал убить». Мужчина, угрожавший сожительнице, предстанет перед судом
Рядом с вокзалом Пермь-II обнаружили убитого мужчину
В Перми в ДТП водитель внедорожника получил травму головы
«Люди попадают в больницы в сильном истощении». Павел Миков предложил лицензировать интернаты для инвалидов и престарелых