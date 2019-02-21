В Прикамье 41-летний отец и шесть детей желали познакомиться

Четыре года назад Григорий Бабушкин из села Устиново в Чернушинском районе остался один с шестью детьми на руках. Он работал в дорожно-строительной организации, но пришлось уйти. Стал крутиться, как мог. Тяжело было, но справлялся.

А потом он встретил свою любовь. Оказалось, что она жила на той же улице в их селе.

Дом у семьи Бабушкиных небольшой, но добротный.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Раньше малышей только в кроватке видел»

С первой женой Натальей Григорий познакомился в 2012 году. У нее уже было четверо детей, три дочки и сын. Обо всех стал заботиться. как о родных. Через год после свадьбы появилась маленькая Света. А еще через два года ждали для нее сестренку.

Григорий спешил домой из Якутии, куда его в том году направила дорожная организация, где он работал на тракторе.

Наташа родила дочку Олю, но сама умерла.

Младшенькой Оленьке уже 4 годика.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- От горя у меня темнело в глазах, - говорит он. - Но жить было как-то надо.

Когда забирал крохотную дочурку из роддома, руки его тряслись.

- Раньше я малышей только в кроватке видел - все Наташа с ними водилась, - говорит Григорий. - Уезжаю на своем тракторе на работу, они еще спят, возвращаюсь затемно - наклонюсь, полюбуюсь, как они посапывают. Ни пеленок, ни сосок в руках не держал. Со страхом думал, как справлюсь с малышкой? А ведь кроме нее у меня - еще пятеро по лавкам. Младшей Свете - 2 годика, старшей Насте - 16 лет.

Галину дети называют мамой.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В органах опеки поначалу предложили отдать четверых детей, Наташиных, их настоящему отцу. Вызвали его с Севера, где он вахтовиком работал. Тот приехал, забрал ребятишек в свой дом на соседней улице. А на следующий день Настя, старшая, позвонила Григорию, сказала, что братик с сестренками плачут, просятся к папе, к нему.

Их бывший отец был вовсе не против, уехал к себе в Сибирь. А Григорий пошел и оформил в дорожной организации, где работал, декретный отпуск как отец-одиночка.

- Утром надо всех умыть-одеть, завтраком накормить, потом малышей в садик в соседнее село отвезти, старших в школу доставить, - вспоминает Григорий. - А днем старался подработать, где только мог. Благо у меня старенький «УАЗик» имелся.

Бабушкины смогли прикупить машину, а есть еще старенький "УАЗик" красного цвета.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Кажется, я всегда ее любил»

Мир не без добрых людей. Особенно на селе - стараются друг другу помогать, кто, чем может. Кто одежду теплую отдаст, кто коляску, оставшуюся без дела, подарит.

На той же улице жила с дочкой Галина.

В доме есть своя классная доска для занятий.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я знала, что значит остаться одной, - говорит она. - У меня тоже не стало мужа, он пошел рыбачить, и на речке у него случился инфаркт. Мы с взрослой дочкой тоже решили помогать Грише. Вероника водились с детишками, когда ему нужно было куда-нибудь уехать.

Помощь Григорий принимал с благодарностью, но и только. Но однажды весной посмотрел на Галину и задумался.

- Я вдруг представил, что ее нет рядом со мной, и меня даже холодный пот прошиб, - говорит Григорий. - Надо же, столько лет жили бок о бок, встречались на улице и только здоровались. А теперь мне кажется, что я всегда ее любил. И я решил, что должен завоевать ее.

Григорий уговорил-таки Галину стать его женой.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завоевывал Григорий свою новую любовь решительно: привез ее к загсу и спросил, с собой ли у нее паспорт?

- Гришу я тоже полюбила, но думала, как же я войду в чужую семью? - рассказывает Галина. - Поначалу, когда поженились, у меня руки опускались: детишки поссорятся, а я не знаю, как с ними себя вести, чужие, думаю, все-таки. Был момент, когда вышла из дома и сказала себе, что обратно больше не вернусь. Но постояла на крылечке, подышала воздухом и вернулась. А когда Аленка меня впервые мамой назвала, у меня все внутри перевернулось и слезы по щекам потекли. И теперь мне прежних своих страхов стыдно.

На этих снегокатах ребятишки катаются по очереди.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так и живет теперь большая семья Бабушкиных под одной крышей. Григрий вновь вышел на работу, Галина занимается хозяйством. С ними живут ее дочка Вероника и Софья.

Планируют ли молодые супруги завести еще ребеночка?

- А это как получится! - оба улыбаются они. - Загадывать не будем. Появится, будем рады.