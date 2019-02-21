2019-02-21T15:22:13+03:00
Общество

«Трогайте» и «гладьте» меня сколько угодно. Ведь вам за это ничего не будет

Галина Море: Меня пытался изнасиловать таксист, но следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело
Галина МОРЕ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Галина МОРЕ, руководитель пермского приюта для бездомных котов и кошек «Матроскин».Галина МОРЕ, руководитель пермского приюта для бездомных котов и кошек «Матроскин».Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

23 ноября 2018 года со мной случилось то, о чем обычно молчат. Это была обычная поездка в такси. Я опаздываю, заказываю машину через приложение «Такси перемен», сажусь на сиденье с кучей сумок. Водитель - темноволосый, лет 55 - трогается и начинает разговор о сексе, рассказывает, как спит с 15-летними девочками. Затем он блокирует двери, на светофоре поворачивается и лезет мне между ног.

Меня спасло то, что за минуту до этого я успела написать подруге, что еду с водителем, который меня пугает. Подруга сразу позвонила в службу такси, а они в свою очередь водителю. После звонка он остановился, разблокировал двери и предложил мне поговорить. Но я пулей вылетела из машины.

Я отправила аудиозапись из машины, сделанную на телефон, в службу такси. Они сообщили, что уволили водителя. Тем не менее им пришло в голову спросить у меня, во что я была одета. Вы действительно думаете, что это так важно, во что я одета? Неужели моя одежда может кому-то позволить насиловать меня? Да и во что я могла была быть одета в -10?

Разумеется, я написала заявление в полицию, которое потом передали в СК.

Отказ о возбуждении уголовного дела пришел ко мне спустя почти два месяца. Как считает следователь, для возбуждения уголовного дела не хватало «проникновения», либо «хотя бы» угрозы здоровью (то есть это синяки, переломы), а так как ничего такого не было, то, собственно, и дела и нет.

А так меня же просто «погладили» и «потрогали», но я же жива и невредима. В чем тогда проблема, почему я вообще жалуюсь?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Артистка, которую избил коллектор, уже полгода добивается для него наказания

В августе прошлого года артистку Пермского театра оперы и балеты Валерию Лебедеву избил коллектор, спутав ее с должницей. У пострадавшей медики зафиксировали ушибы и ссадины по всему телу, на больничном она провела несколько недель. Преступник сломал Валерии дорогие очки и телефон.

Коллектора задержали. Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей. За незаконную коллекторскую деятельность - он работал в банке неофициально. Но наказания за избиение женщины он так и не получил.

Полиция возбудила не уголовные, а административные дела (наказание - штраф) по статьям «Побои» и «Порча имущества». Пока вели по ним расследование, сроки давности истекли. Коллектор вышел сухим из воды.

Но Валерия не сдается. Она обратилась в прокуратуру, и прокуратура обязала полицию возбудить уголовное дело в связи с порчей имущества. Такую же жалобу Валерия подала в прокуратуру в связи с побоями.

ЧИАЙТЕ ТАКЖЕ

«Таксист сказал, что спит с 15-летними, а потом полез мне под юбку»

Пермская зоозащитница Галина Море рассказала, как ее пытался изнасиловать водитель «Такси Перемен» (Подробнее…)

«Он меня избил и ничего за это не получил». Суд закрыл дело пермского коллектора, который избил артистку оперного театра

Причина - истекли сроки давности (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Прошу разобраться с этой вопиющей ситуацией». Певица Юлия Самойлова обратилась к губернатору Прикамья с просьбой допустить двух сестер до занятий в школе без пробы Манту
Министр образования Раиса Кассина ответила певице, что нельзя подвергать опасности других детей
Новости 24
В Перми чиновники, которые совершили преступления при сдаче домов детям-сиротам, отделались штрафами
Новым уполномоченным по правам предпринимателей утвержден Анатолий Маховиков
В Перми на предприятии «СИБУР-Химпром» произошел разлив солесодержащей жидкости
Из ТЦ «Речник» из-за задымления эвакуировались 40 человек
«Был прилежным и активным учеником». По факту самоубийства школьника из Перми проводится проверка
«Забрали сумку с тремя миллионами». В Перми силовики взяли налетчиков, которые совершили дерзкое нападение на инкассаторов
Вперед к новым рекордам: в Перми состоялось открытие бассейна в микрорайоне Пролетарский
В Перми в воскресенье закроют ледовый городок на эспланаде
«Занес над головой топор и обещал убить». Мужчина, угрожавший сожительнице, предстанет перед судом
Рядом с вокзалом Пермь-II обнаружили убитого мужчину
В Перми в ДТП водитель внедорожника получил травму головы
«Люди попадают в больницы в сильном истощении». Павел Миков предложил лицензировать интернаты для инвалидов и престарелых