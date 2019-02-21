«Трогайте» и «гладьте» меня сколько угодно. Ведь вам за это ничего не будет

23 ноября 2018 года со мной случилось то, о чем обычно молчат. Это была обычная поездка в такси. Я опаздываю, заказываю машину через приложение «Такси перемен», сажусь на сиденье с кучей сумок. Водитель - темноволосый, лет 55 - трогается и начинает разговор о сексе, рассказывает, как спит с 15-летними девочками. Затем он блокирует двери, на светофоре поворачивается и лезет мне между ног.

Меня спасло то, что за минуту до этого я успела написать подруге, что еду с водителем, который меня пугает. Подруга сразу позвонила в службу такси, а они в свою очередь водителю. После звонка он остановился, разблокировал двери и предложил мне поговорить. Но я пулей вылетела из машины.

Я отправила аудиозапись из машины, сделанную на телефон, в службу такси. Они сообщили, что уволили водителя. Тем не менее им пришло в голову спросить у меня, во что я была одета. Вы действительно думаете, что это так важно, во что я одета? Неужели моя одежда может кому-то позволить насиловать меня? Да и во что я могла была быть одета в -10?

Разумеется, я написала заявление в полицию, которое потом передали в СК.

Отказ о возбуждении уголовного дела пришел ко мне спустя почти два месяца. Как считает следователь, для возбуждения уголовного дела не хватало «проникновения», либо «хотя бы» угрозы здоровью (то есть это синяки, переломы), а так как ничего такого не было, то, собственно, и дела и нет.

А так меня же просто «погладили» и «потрогали», но я же жива и невредима. В чем тогда проблема, почему я вообще жалуюсь?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Артистка, которую избил коллектор, уже полгода добивается для него наказания

В августе прошлого года артистку Пермского театра оперы и балеты Валерию Лебедеву избил коллектор, спутав ее с должницей. У пострадавшей медики зафиксировали ушибы и ссадины по всему телу, на больничном она провела несколько недель. Преступник сломал Валерии дорогие очки и телефон.

Коллектора задержали. Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей. За незаконную коллекторскую деятельность - он работал в банке неофициально. Но наказания за избиение женщины он так и не получил.

Полиция возбудила не уголовные, а административные дела (наказание - штраф) по статьям «Побои» и «Порча имущества». Пока вели по ним расследование, сроки давности истекли. Коллектор вышел сухим из воды.

Но Валерия не сдается. Она обратилась в прокуратуру, и прокуратура обязала полицию возбудить уголовное дело в связи с порчей имущества. Такую же жалобу Валерия подала в прокуратуру в связи с побоями.

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