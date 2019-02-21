«Погибла беременная женщина». В Перми начальника спецсвязи осудят за смертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло 19 марта прошлого года на участке автодороги Екатеринбург – Пермь. 38-летний начальник управления специальной связи по Пермскому краю превысил скорость, потерял контроль над управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем.

В ДТП погибла 31-летняя беременная женщина, серьезно пострадали 30-летний мужчина и 2-летний ребенок. Сам виновник аварии также получил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

- В ходе предварительного следствия допрошены потерпевший и свидетели ДТП, проведен комплекс судебных экспертиз, - рассказали в следственном комитете. - Материалы уголовного дела составили 4 тома.

Начальнику управления специальной связи предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель одного человека и причинение тяжкого вреда здоровью другого.