«Как ты, Шура?». Шестимесячный малыш попал в реанимацию после обычной простуды

- Как ты, мой сыночек, как ты себя чувствуешь, Шура? – плачет Юля, мама шестимесячного малыша. Ее впервые пустили в детскую реанимацию, куда сын попал после обычной простуды.

Маленький мальчик узнает мамин голос и пытается повернуть к ней головку. Но сил очень мало.

- У Саши редкое генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия 1 типа, - рассказывает врач выездной паллиативной службы «Дедморозим» Ирина Зыкина. - При этом заболевании рано начинают атрофироваться мышцы, в том числе те, которые отвечают за дыхание.

Спинальная мышечная атрофия приводит к тому, что ребенок не может сам откашляться, из-за чего любое ОРВИ становится смертельно опасным.

Саше всего полгодика. О том, что сын никогда не будет ходить, а может, не сможет самостоятельно дышать, мама Юлия узнала не сразу. Сначала сын развивался как все дети, но когда случилась первая простуда, обнаружилось и основное заболевание - его подтвердил генетический анализ.

В последний раз невинная болячка буквально за несколько часов переросла в воспаление легких и стала угрозой для Саши Лабутина. Во вторник у крохи появились первые признаки недомогания, а уже в четверг ребенка госпитализировали из-за острой легочной недостаточности.

Болезнь атрофирует мышцы ребенка, но никак не влияет на ум и интеллект. Поэтому когда мама заходит в реанимационную палату, Саша пытает улыбнуться. Медицинская маска на лице Юли быстро становится мокрой от слез.

- Если у ребенка будет откашливатель, мальчик сможет жить дома, где помощь будет оказываться непосредственно родителями, - говорит врач анестезиолог-реаниматолог Пермской краевой больницы Юрий Курносов.

Как пояснили в благотворительном фонде «Дедморозим», откашливатель поможет Саше не попадать в реанимацию при первых признаках простуды и справляться с болезнью самому. Кроме откашливателя мальчику также необходим аппарат НИВЛ, который станет для малыша тренажером для дыхания, портативный аспиратор, кислородный концентратор и расходные материалы: маски, зонды, фильтры.

Врачи смогут отпустить ребенка домой, только когда все необходимое высокотехнологичное оборудование будет закуплено.

- Чтобы вернуть сына домой, маме Саше нужно найти 1 миллион рублей, - говорят в «Дедморозим». - Для Юлии, которая в одиночку воспитывает троих детей, эта сумма непосильна. Теперь судьба Саши Лабутина зависит от каждого вашего пожертвования.

ВАЖНО

Как помочь Саше

Дорогие читатели, если вы хотите помочь Саше и его семье, помощь можно оказать одним и способов:

1.Помочь Саше Лабутину можно по ссылке - https://dedmorozim.ru/campaign/sasha-labutin/?fbclid=IwAR0pQYs5sL64mTzBJvacr9Af8_tCLCkl8R8VHz-qUUIV9ea7T37rDrP5mhc

2.Отправив СМС на номер 7715 с текстом «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300» (сообщение без кавычек)

3.В приложении «Сбербанк Онлайн»: «Переводы и платежи» – «Остальное» – найдите в поисковой строке «Дедморозим» (недоступно на iOS)

4.В меню банкомата: «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» —«Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»