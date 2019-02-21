2019-02-21T17:01:40+03:00
Общество

«Мы долго этого ждали». Пес Марк, которого после многолетней службы сдали в приют, нашел дом

Уже завтра за ним приедут хозяева из Перми
Елена КОНОВА
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Фото из группы приюта "Островок Надежды"Фото из группы приюта "Островок Надежды"
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20 февраля мы написали о нелегкой судьбе пса Марка, который уже несколько месяцев живет в приюте.

- Изначально Марк жил в кинологическом питомнике, он должен был работать в органах, - рассказывает волонтер Татьяна. - Но когда ему было полтора года, Марка отдали - он боялся выстрелов и был непригоден к профессиональной службе. Так пес стал «охранником» детского лагеря и турбазы.

Около 7 лет Марк добросовестно работал, охранял территорию.

- Я познакомился с Марком, когда как-то работал летом в лагере, - написал нам читатель «КП». - Я гулял с ним, купался в реке, каждый день кормил. Очень умный пес, обучен всем командам и способен защитить от любой опасности.

Но год назад Марка привезли в приют «Островок Надежды» со словами: «Или тут оставим, или усыпим». Пес был очень грязный, с больными ушами, от него исходил ужасный запах. Полгода волонтеры выхаживали Марка, возили его в ветеринарную клинику. И Марк снова расцвел. Он оказался умным, спокойным и вежливым псом, который, несмотря на 9-летний возраст, любит поиграть и побегать.

- Мы долго искали ему дом, - говорит Татьяна. - И вот 20 февраля нам позвонила семейная пара, которая несколько лет назад брала из нашего приюта собаку. Они решили забрать и Марка. Мы очень рады!

ИСТОЧНИК KP.RU

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