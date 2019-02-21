2019-02-21T17:22:58+03:00
Происшествия

«На ножку нельзя два месяца ступать». В Прикамье на малыша с крыши детского сада рухнула снежная глыба

3-летний Дима лежит в больнице с переломом ноги
Елена КОНОВА
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Фото предоставлено родственниками ДимыФото предоставлено родственниками Димы
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- Теперь два месяца будем дома сидеть, - говорит 22-летняя Галина З.

18 февраля в Верещагино на ее 3-летнего сына Диму во время прогулки с крыши детского сада упала снежная глыба. За мальчиком заехал папа и отвез в больницу.

Врач сказал, что у Димы перелом ноги. Из Верещагино его отвезли в Пермь в детскую краевую клиническую больницу.

- Теперь как минимум два месяца дома будем сидеть - на ножку ступать нельзя, - говорит Галина. - Радует, что Дима уже начал нормально кушать, разговаривать. А до этого ему очень больно было. В суд мы подавать и не собираемся. Поговорили с заведующей, она сказала, что крышу успели почистить на соседнем корпусе, а до нашего еще не добрались. Вот там снег и оказался.

Пока малыш лечится, следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

- Мы будем выяснять, кто ответственен за уборку крыши детского сада, - сообщили нам в следственном комитете города Верещагино.

Но, как выяснилось, еще 12 февраля прокуратура проверяла этот детский садик.

- На крыше здания было много снега и наледи, - сообщили в прокуратуре. - Заведующей было вынесено представление с требованием немедленной уборки снега. Но администрация детского сада наши требования проигнорировала.

- Мы не игнорировали требования, - объясняет нам заведующая детским садом Людмила Мальцева. - Крышу просто не успели до конца почистить от снега...

Напомним, что за последнюю неделю это, как минимум, пятый случай травматизма от падения снега с крыши в Пермском крае.

Важно!

- Чтобы избежать травматизма, необходимо соблюдать правила нахождения вблизи жилых домов и зданий, - советуют в МЧС. - Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Не подходите близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и смотреть что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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