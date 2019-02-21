2019-02-21T10:51:14+03:00
Общество

Видео: два водителя подрались у пермского гипермаркета

Полиция проводит проверку
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео @chp_59 в InstagramСкриншот с видео @chp_59 в Instagram
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20 февраля в аккаунте chp_59 в Instagram появилось видео с дракой водителей. На кадрах видно, что у гипермаркета «Лента» стоят несколько припаркованных машин. Рядом с ними - автомобиль такси с открытой дверью. А неподалеку видно мужчину, который жестоко избивает лежащего на дороге пермяка. Их пытаются разнять. Затем одного из участвовавших драке пытаются втолкнуть в багажник.

- Офигеть, - так комментирует видео его автор.

Как пишут пользователи социальных сетей, в драке участвовали именно водители.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по данному факту полицейские начали проверку.

- 20 февраля в отдел полиции Свердловского района обратился 35-летний мужчина с сообщением о том, что на парковке возле одного из торговых центов у него произошел конфликт с водителем, в ходе которого заявителю были нанесены телесные повреждении, - рассказали в пресс-службе. - Полицейскими устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В Перми таксист напал на водителя. Видео: инстаграм chp_59.

ИСТОЧНИК KP.RU

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