Видео: два водителя подрались у пермского гипермаркета

20 февраля в аккаунте chp_59 в Instagram появилось видео с дракой водителей. На кадрах видно, что у гипермаркета «Лента» стоят несколько припаркованных машин. Рядом с ними - автомобиль такси с открытой дверью. А неподалеку видно мужчину, который жестоко избивает лежащего на дороге пермяка. Их пытаются разнять. Затем одного из участвовавших драке пытаются втолкнуть в багажник.

- Офигеть, - так комментирует видео его автор.

Как пишут пользователи социальных сетей, в драке участвовали именно водители.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по данному факту полицейские начали проверку.

- 20 февраля в отдел полиции Свердловского района обратился 35-летний мужчина с сообщением о том, что на парковке возле одного из торговых центов у него произошел конфликт с водителем, в ходе которого заявителю были нанесены телесные повреждении, - рассказали в пресс-службе. - Полицейскими устанавливаются все обстоятельства случившегося.