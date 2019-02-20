«У мальчика перелом ноги». 3-летнего ребенка, на которого с крыши детсада упала снежная глыба, перевезли в больницу Перми

18 февраля воспитанники одного из детских садов Верещагино пошли на прогулку. Неожиданно с крыши здания на 3-летнего мальчика упала снежная глыба. Он получил перелом ноги. Сначала ребенка увезли в местную больницу, а затем перевезли в Пермскую краевую клиническую больницу.

- Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, но мальчик получил тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Пока малыш лечится, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

- Мы будем выяснять, кто был ответственен за уборку крыши детского сада, - сообщили нам в следственном комитете города Верещагино.

Мы позвонили в детский сад, где случилось ЧП, но там нам ответили, что заведующая будет только завтра.

- Я не воспитатель, не знаю всех подробностей, - сказала одна из сотрудниц учреждения. - Сейчас у нас проходит служебная проверка. А крышу нам чистят по договоренности.

Кто чистит и с кем договоренность, сотрудница учреждения не уточнила.