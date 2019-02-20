Владельца микрофинансовой фирмы, который подозревается в мошенничестве с квартирой ветерана из Перми, оставили под стражей

Подозреваемые в мошенничестве с квартирой ветерана из Перми обжаловали аресты. Апелляции рассматривали на этой неделе.

Напомним, 90-летний ветеран войны Василий Ушаков может остаться без единственной квартиры. Его дочь Татьяна хотела избавиться от хронической астмы и обратилась к экстрасенсам, потратив на «лечение» 1 695 тысяч рублей. Миллион она взяла в микрофинансовой компании «Клок Хауз».

- Я заложила квартиру, а потом заключила договор купли-продажи, - говорила Татьяна. - Это была как гарантия того, что я верну деньги. Но Евгений Мезин, с которым я заключила договор, продал квартиру девушке по имени Мария. Деньги за квартиру я так и не получила. А мой отец вообще ничего не знал об этом, так как я являюсь собственником квартиры.

В январе Татьяна с Василием Николаевичем вернулись из магазина и увидели, как меняют замки в их двери. Их выселили в маленькую комнату, в большой же поселился Андрей Кремлев, квартирант от новой владелицы. Ключи от нового замка он не давал.

- А представитель собственницы Руслан поранил папе руку, когда пытался втащить в нашу комнату дверь, - рассказывала Татьяна. - Я начала суд, чтобы договор купли-продажи признали недействительным. Первый проиграла, но подала апелляцию.

На это резонансное дело обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин. 8 февраля задержали четверых человек, подозреваемых в мошенничестве и в самоуправстве. Одного из них освободили в зале суда, другим избрали меры пресечения. Евгению Мезину и Андрею Кремлеву - заключение под стражу сроком на два месяца, Александру Мезину - домашний арест сроком на два месяца.

- Я - не мошенник, я занимаюсь законной деятельностью - покупаю и продаю недвижимость, - выступал на суде Евгений. - Мы с Ушаковой заключили договор - она получила деньги, я - квартиру. Она даже первый суд проиграла, потому что было доказано, что сделка была законной.

Как стало известно, все трое подали апелляции в краевой суд. Меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Евгения Мезина и Андрея Кремлева оставили без изменений. А вот меру пресечения в отношении Александра Мезина немного изменили.

- В его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 2 апреля этого года с исключением запрета покидать квартиру, - рассказали в пресс-службе краевого суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он очень переживает». В Перми ветерана войны выселяют из квартиры из-за долгов дочери по кредиту

Его дочь-пенсионерка взяла миллион в микрофинансовой организации на лечение у экстрасенсов и не смогла расплатиться (подробнее)