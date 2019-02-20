«Пес охранял детский лагерь много лет, но заболел и стал никому не нужен»

- Не дело такому парню сидеть в приюте, - пишут волонтеры «Островка надежды».

9-летний пес Марк (породы «немецкая овчарка») уже год живет в приюте и ждет хозяев.

- Он много лет охранял детский лагерь, служил хорошо, - говорит волонтер Татьяна. - Но за псом в лагере никто толком не следил, и у Марка загноились ушки, от него пошел неприятный запах. Тогда ничего лучше не придумали, как сдать его в приют со словами: «Или усыпим, или оставим тут». Мы очень долго его лечили, около шести месяцев, потому что уши были в ужасно запущенном состоянии.

Волонтеры утверждают, что Марк очень умный, понимает все с полуслова. И в свои девять лет любит и побегать, и поиграть. По характеру пес спокойный, уравновешенный, неагрессивный.

- Марк будет жить еще очень долго, если его любить и ухаживать за ним, - говорят волонтеры.

Если вам понравился Марк, звоните волонтеру Татьяне по телефону 8902-83-07-425.