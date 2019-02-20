В параде в честь 75-летия Победы в Перми пройдет боевая техника

Вчера в правительстве края обсуждали подготовку к празднованию в 2020 году 75-летия Победы.

В Параде Победы, который состоится 9 мая 2020 года, может принять участие настоящая боевая техника - краевые власти планируют договориться об этом с Министерством обороны.

Праздничные гуляния после парада пройдут на обновленной эспланаде. Как раз к этому времени должна завершиться реконструкция 68-го квартала, который сейчас обнесен забором. Обновят к юбилею Победы и набережную - завершится капремонт участка до Коммунального моста. Кстати, традиционный фейерверк будет перенесен с территории Красных казарм в акваторию Камы - его запустят с платформы, находящейся на воде.

К 9 мая намечено завершить и реконструкцию Комсомольского проспекта – от улицы Монастырской до улицы Пермской. А вот к ремонту Октябрьской площади приступят после Дня Победы.

Кстати, на этот день в крае проживает 22 351 ветеран войны. Все они, по словам чиновников, обеспечены жильем.

На бульваре Советской Армии - аллейной части улицы Сибирской - поставят памятник солдатам. погибшим в наше время. Уже есть эскиз памятника. Но вначале сквер надо привести в порядок.

- Сейчас там стыдно устанавливать какие-либо памятники, - отметил губернатор Максим Решетников.

Капитальный ремонт сквера начнется в конце этого года.