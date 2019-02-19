«Каждый год одно и то же». Уже четыре пермяка пострадали от упавших глыб льда, а по тротуарам невозможно ходить из-за снежной каши

В Перми наступил снежный апокалипсис. Над головой угрожающе нависают сосульки, с крыш регулярно сходит льдины, а под ногами прохожих и колесами авто уже несколько дней мешается каша из песка и снега. Снег попросту не убирают — сбрасывают с крыш и оставляют лежать на тротуаре. Пешеходам приходится идти друг за другом «гуськом», иначе ширина тротуара не позволяет.

Пермякам приходится передвигаться "гуськом" Фото: Родион Балков/соцсети

- У дома по бульвару Гагарина, 107/4 не придомовую территорию, большая колея, машины не могут проехать, - пишет жительница Мотовилихи Марина.

В Перми дворы завалены снегом. Фото: соцсети

Такая картина наблюдается во многих дворах Перми - ни пройти, ни проехать! Дороги от завалов очистили, а вот дворы и заезды освободить от каши забыли. С улиц Перми еще не вывезли 200 тысяч кубометров снега, нападавшего в прошлые выходные. Их уже некуда складывать – полигоны за городом переполнены.

В городе вообще не понятно, что творится, - возмущаются пермяки. - Придомовые территории совершенно не чистят. В Индустриальном районе во дворах очень много снега, глыбы льда упавшие с крыши. Невозможно ходить, даже заехать и выехать со двора на автомобиле большая проблема.

Мамам с коляской пройти практически невозможноФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Люди боятся выходить из подъездов - с крыш домов свисают огромные сосульки.

- Ул. Тургенева, 8. Глыбы льда размером 2 метра, вот-вот упадут кому-то на голову, - пермяк снял ужасающую картину на видео. - А мамочки здесь гуляют с детьми.

Такая же картина у дома по ул. Крупской, 85. «Управляющая компания говорит: «Не переживайте, ещё никого сосульками не убило», - подписали фотографию.

Только за вчерашний день четырех жителей города увезли на «скорой» в больницу. У троих черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга, еще одна пермячка получила ушиб груди. Льдины и сосульки упали на пермяков у домов по ул. Героев Хасана, 4, ул. Попова, 9, ул. Ленина, 26 и ул. Мира, 70.

Страдают и автомобилисты. Такую картину застал сегодня житель Перми у дома на ул. Глинк, 11. На припаркованный у дома автомобиль упал не только снег, но и заграждение с крыши.

От упавшего снега страдают и автомобили Фото: соцсети

- Сугроб упал с крыши дома по ул. Лобвинская, 23, -сообщает житель Гайвы. - Лёд и снег от удара отлетел на расстояние метров 7 в стороны. Рядом школа, магазины, дорога. Кто ответит, если люди пострадают? Почему не чистят? Где наша хваленая администрация?