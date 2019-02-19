2019-02-19T13:14:55+03:00
Дом. Семья

«Так хочется их потискать». Посмотрите видео, как четырехмесячные амурские тигрята играют друг с другом

Ярга, Шаман и Велес - любимцы посетителей пермского зоопарка
Елена КОНОВА
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Фото Татьяны БайдинойФото Татьяны Байдиной
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В Instagram Пермского зоопарка появилось милое видео с играющими амурскими тигрятами.

Напомним, тигрята Ярга, Велес и Шаман появились на свет 12 октября. Их родители - амурские тигры Афина и Агат. Два года сотрудники зоопарка ждали потомства, но котята родились только осенью прошлого года. Самая активная из малышей - Ярга, она обожает играть с мамой, бегать по вольеру и тихонько нападать на братьев. А Велес и Шаман более спокойные. В их семье лидер - это Ярга (после мамы, конечно). Агат же наблюдает за взрослением котят из соседнего вольера.

Тигрята сразу стали любимцами посетителей зоопарка. Но вот показываются на глаза они не очень часто.

Амурские тигрята играют в Пермском зоопарке. Видео из instagram @zooperm.

- Мы видим ваш интерес к нашим малышам, поэтому каждую пятницу, субботу и воскресенье в 15-00 устраиваем «Показательное кормление» тигрят, чтобы вы могли за ними понаблюдать, - написано под видео.

- Какие классные! Так хочется их потискать, - пишут пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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