«Ростелеком» за два года подключил к высокоскоростному интернету почти 500 медицинских учреждений Пермского края

«Ростелеком» завершил федеральный проект по проведению высокоскоростного интернета в лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) Пермского края. В прошлом году связисты организовали доступ к сети для 70 медицинских организаций, в 2017 году – для 234. Итого 304 больницы и поликлиники получили высокоскоростной выход в интернет. Это позволит медперсоналу использовать системы электронного документооборота, а также возможности телемедицины, что, в конечном итоге, повысит качество оказания медицинских услуг. Всего в рамках проекта связисты проложили 175 км оптики.

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, подключение учреждений здравоохранения к высокоскоростному интернету можно оценить как прорыв: «Мы проводили эту работу в течение нескольких лет, и теперь все лечебные учреждения и большая часть ФАПов получили высокоскоростной интернет. Он позволяет использовать централизованную базу данных, что дает необходимые сведения и врачам, и пациентам. На эти цели ежегодно из краевого и федерального бюджетов направлялись десятки миллионов рублей. В отдаленных районах мы сталкивались с проблемами в части подключения, но решали их, так как интернет требуется всему населению. Каждый житель региона, вне зависимости от того, где он проживает, - должен получать все услуги».

Напомним, поручение о подключении в течение 2017-2018 годов всех российских больниц и поликлиник к скоростному интернету было дано президентом РФ Владимиром Путиным. ПАО «Ростелеком» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подписали ряд госконтрактов на подключение к интернету ЛПУ.

«Лечебные учреждения были подключены по волоконно-оптическим линиям связи, скорость передачи данных составляет не менее 10 Мбит/с с возможностью увеличения до 100 Мбит/с. В 15 отдаленных и труднодоступных поселениях связисты использовали спутниковую технологию для организации доступа в интернет. В каждой больнице специалисты компании произвели установку, монтаж и настройку всего телекоммуникационного оборудования,выполнили разводку «оптики» к компьютеризированным рабочим местам медперсонала по индивидуальной схеме, что позволит гарантированно предоставлять учреждению заявленную скорость», - комментирует директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов.

Кроме того, в 2018 году «Ростелеком» в рамках госконтракта с Министерством информационного развития и связи Пермского края подключил к высокоскоростному интернету 107 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в отдаленных поселениях региона. В 2017 году компания подключила к сети интернет еще 82 учреждения.

«Я работаю фельдшером в деревне Суздалы уже 25 лет, и за это время впервые в нашем пункте появился интернет. Теперь я могу регулярно проводить видеоконсультации с врачами из районной больницы по сложным случаям, вести электронную карту пациента. Также сейчас сама смогу выписывать рецепты для льготных категорий граждан, тогда как раньше за рецептами мне приходилось ездить в соседнюю амбулаторию. В дальнейшем я планирую приобрести все необходимые навыки, чтобы в полном объеме использовать новые технологии», - рассказывает заведующая фельдшерско-акушерского пункта д. Суздалы Пермского района Татьяна Казанцева.

В каждом ФАП организовано не менее четырех портов для проводного интернета и до двух точек доступа по технологии Wi-Fi с обязательной идентификацией пользователей в соответствии с требованиями российского законодательства. Пропускная способность канала связи для обеспечения доступа к глобальной сети составляет 10 Мбит/с с возможностью увеличения до 100 Мбит/с, что позволит преодолеть территориальную удаленность, вести диалог с экспертами других городов и регионов и, таким образом, эффективнее решать профессиональные задачи, поставленные перед медицинским персоналом.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.