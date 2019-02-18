Полицейский скрутил дебошира с «лимонкой», который обещал взорвать дом в Мотовилихе

- Отойдите прочь! Всех взорву! - парень, пьяно покачиваясь, стоял у подъезда десятиэтажки и размахивал «лимонкой».

25-летний Михаил снимал комнату в трехкомнатной квартире на улице Лякишева в Мотовилихе. В субботу, крепко набравшись, он поссорился с квартирной хозяйкой и ее сыном. В разгар ссоры Михаил внезапно вытащил гранату и стал орать «Взорву!» Напугав хозяев квартиры, парень внезапно успокоился и спустился на улицу.

Едва за квартирантом закрылась дверь, женщина позвонила в полицию.

- Когда мы подъехали к дому, сразу увидели мужчину, который держал в руке предмет, похожий на гранату, - рассказал сотрудник патрульно-постовой службы Мотовилихинского района Рамиль Рахмангулов.

Один из полицейских остался поодаль – он останавливал прохожих и просил их пойти другим путем, подальше от дебошира с «гранатой». А Рамиль Рахмангулов стал медленно подходить к Михаилу.

- Ну что ты, парень, давай спокойно поговорим, - увещевал полицейский. Потом предложил закурить. Михаил взял у него сигарету, потянулся за зажигалкой. В этот момент Рамиль выхватил у него гранату и заломил руку за спину.

- Испугаться я не успел, думал только о том, что надо отобрать у него гранату, могли же пострадать люди,- рассказал старший лейтенант полиции Рамиль Рахмангулов.

«Лимонка» оказалась пластмассовой. Поэтому в отношении Михаила составили административные протоколы по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «Мелкое хулиганство», что грозит штрафами до тысячи рублей.