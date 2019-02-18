Улицу Уральскую в Перми продолжат ремонтировать

Этой весной подрядчики продолжат капитальный ремонт улиц Уральская и Крупской. Напомним, в прошлом году на участке улицы Уральская между улицами Крупской и Розалии Землячки заменили сети ливневой канализации, водоснабжения и прочие коммуникации. После того, как раскопки были завершены, на проезжую часть уложили нижний слой асфальта.

В этом году подрядчики должны будут уложить на Уральской верхний слой асфальта и установить бордюры. А на улице Крупской - заменить инженерные сети и проложить новые трамвайные рельсы на участке от Цирка до улицы Лебедева.

Работы начнутся с 10 марта. В связи с этим поочередно будут закрывать для движения транспорта отдельные участки улиц.

С 10 марта по 10 апреля ограничат движение на нечетной стороне улицы Крупской на участке от улицы Уральской до улицы Лебедева. Будет закрыта одна полоса движения и часть тротуара.

С 12 по 26 апреля будет закрыта одна полоса движения по четной стороне улицы Крупской от улицы Уральской до улицы Лебедева.

С 17 апреля по 7 мая - ограничат движение по улице Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки. По направлению в центр города проезжать по этому участку можно будет утром до 10 часов. А из центра – с 16 до 19 часов.

С 25 апреля по 11 мая двигаться по улице Розалии Землячки можно будет только по одной полосе (эта улица односторонняя).

С 9 по 14 мая - ограничат движение по нечетной стороне улицы Братьев Вагановых в районе примыкания к улице Уральской.

С 10 по 12 мая – закроют движение по четной стороне улицы Братьев Вагановых в районе примыкания к улице Уральской.