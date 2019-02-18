«После турнира мы становимся настоящими друзьями»

Соревнования состоялись в Перми 16 - 17 февраля. В турнире памяти первого президента Федерации олимпийского тхэквондо Пермского края Дмитрия Луткова приняли участие юные спортсмены и их тренеры из 20 городов, представляющих 13 субъектов России. Это Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Салехард и многие другие.

Большинство участников проделали немалый путь, чтобы побороться за победу в ежегодном соревновании краевой столицы, отметила президент Федерации олимпийского тхэквондо Пермского края, Елена Белебезьева:

- Турнир памяти первого президента Федерации олимпийского тхэквондо Пермского края Д.Е. Луткова проводится на территории Пермского края уже 9 раз, с 2009 года. С каждым годом расширяется география и увеличивается количество участников.

Пермские соревнования с каждым годом привлекают все большее количество спортсменов со всех регионов России – участие в нем стало не просто очередным испытанием себя, но и моментом престижа. За последние 2 года количество участников выросло в 2 раза - от 350 до почти 700 человек!

- Такое количество участников из разных городов Российской Федерации – показатель популярности этой корейской дисциплины в нашем регионе, - подчеркнула в приветственной речи на открытии соревнований заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Анна Кожевникова. - Благодарю организаторов за то, что продолжают традицию турнира, а спортсменам желаю красивой борьбы и высоких спортивных результатов!

Были разыграны более 60 комплектов наград

В субботу состоялись поединки среди юниоров и юниорок, а, так же самых молодых участников соревнований. В воскресенье в борьбу за медали вступили юноши и девушки.

- Турнир для меня - одна из ступенек к улучшению собственных навыков и дополнительный соревновательный опыт. Мне нравится, что так много участников и все они из разных городов. А после турнира мы все становимся настоящими друзьями, - отметила одна из участниц турнира Дана Конюхова.

Организатор турнира, спортивный клуб «Каскад» (самый большой клуб WT в Пермском крае), гостеприимно и по-домашнему встретил гостей, показав высокий уровень организации.

СПРАВКА:

Тхэквондо — один из видов восточных единоборств, зародившийся в Корее. Тхэквондо ВТ — современный Олимпийский вид спорта. Отличительной особенностью является эффективная и скоростная система ударов ногами, аналогов которой нет ни в одном из видов восточных единоборств. Тхэквондо отличается большим динамизмом, эффективностью и красотой исполнения технических действий.