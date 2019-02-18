2019-02-18T10:11:25+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«После турнира мы становимся настоящими друзьями»

Более 60 комплектов наград разыграны на межрегиональном открытом турнире по Тхэквондо
Поделиться:
СЧоревнования собрали более 600 участников из 13 регионов России.СЧоревнования собрали более 600 участников из 13 регионов России.
Изменить размер текста:

Соревнования состоялись в Перми 16 - 17 февраля. В турнире памяти первого президента Федерации олимпийского тхэквондо Пермского края Дмитрия Луткова приняли участие юные спортсмены и их тренеры из 20 городов, представляющих 13 субъектов России. Это Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Салехард и многие другие.

Большинство участников проделали немалый путь, чтобы побороться за победу в ежегодном соревновании краевой столицы, отметила президент Федерации олимпийского тхэквондо Пермского края, Елена Белебезьева:

- Турнир памяти первого президента Федерации олимпийского тхэквондо Пермского края Д.Е. Луткова проводится на территории Пермского края уже 9 раз, с 2009 года. С каждым годом расширяется география и увеличивается количество участников.

Пермские соревнования с каждым годом привлекают все большее количество спортсменов со всех регионов России – участие в нем стало не просто очередным испытанием себя, но и моментом престижа. За последние 2 года количество участников выросло в 2 раза - от 350 до почти 700 человек!

- Такое количество участников из разных городов Российской Федерации – показатель популярности этой корейской дисциплины в нашем регионе, - подчеркнула в приветственной речи на открытии соревнований заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Анна Кожевникова. - Благодарю организаторов за то, что продолжают традицию турнира, а спортсменам желаю красивой борьбы и высоких спортивных результатов!

Были разыграны более 60 комплектов наград

Были разыграны более 60 комплектов наград

В субботу состоялись поединки среди юниоров и юниорок, а, так же самых молодых участников соревнований. В воскресенье в борьбу за медали вступили юноши и девушки.

- Турнир для меня - одна из ступенек к улучшению собственных навыков и дополнительный соревновательный опыт. Мне нравится, что так много участников и все они из разных городов. А после турнира мы все становимся настоящими друзьями, - отметила одна из участниц турнира Дана Конюхова.

Организатор турнира, спортивный клуб «Каскад» (самый большой клуб WT в Пермском крае), гостеприимно и по-домашнему встретил гостей, показав высокий уровень организации.

СПРАВКА:

Тхэквондо — один из видов восточных единоборств, зародившийся в Корее. Тхэквондо ВТ — современный Олимпийский вид спорта. Отличительной особенностью является эффективная и скоростная система ударов ногами, аналогов которой нет ни в одном из видов восточных единоборств. Тхэквондо отличается большим динамизмом, эффективностью и красотой исполнения технических действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов не допускать накопления долгов за тепло и ГВС
Пермские теплоэнергетики АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют потребителям, которые еще не оплатили услуги отопления и горячего водоснабжения за декабрь, произвести оплату до конца текущего месяца
Более 80 новогодних подарков работники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми собрали в рамках ежегодной благотворительной акции для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Более 80 новогодних подарков работники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми собрали в рамках ежегодной благотворительной акции для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
«СИБУР-Химпром»: забота о природе и обществе в цифрах и фактах
Можно говорить много общих слов о борьбе за чистоту окружающей среды и делах на благо людей. А можно просто много делать. Пермское предприятие СИБУРа поделилось с «Комсомолкой» результатами своей работы за 2018 год
Как выгодно купить недвижимость в других регионах, не выезжая из Перми
В эфире радио «КП»-Пермь» директор агентства недвижимости «Удачное Решение» Лейли Доля и специалист по недвижимости Артем Плюхин ответили на вопросы пермяков о покупке недвижимости в других регионах страны
Новости 24
В Перми водитель «Шкоды» устроил ДТП с тремя пострадавшими и отказался проходить тест на алкоголь
«Ссорились из-за бывшей». В Прикамье мужчина пришел на работу к своей девушке и ударил ножом в грудь
Жители квартала «Счастье» будут играть в гигантские шахматы в своем дворе
В Перми с 10 марта ограничат движение по улице Уральской
Три дня пермяки смогут купить жилье в Москве, Питере и Екатеринбурге от «Группы ЛСР», не выезжая из города
В Перми гимназию №17 эвакуировали из-за сообщения о минировании
Новый геронтологический центр в Перми строится с опережением графика
В Перми в АКБ «ФОРА БАНК» открылась выставка «Объединяя города: финансы и фитнес»
В Перми эвакуировали гимназию № 17
В Перми в дверях автобуса зажали пожилую женщину
В Верещагино погиб известный хирург
График выходных: как отдыхаем на 23 февраля в Перми
В 2020 году Пермь может принять Матч звезд Лиги ВТБ по баскетболу
Болельщики «Амкара» приняли участие в митинге за отставку губернатора Прикамья
В Перми наградили участников операции по буксировке дебаркадеров и теплохода
Волонтеры объявили срочный сбор на поиски 44-летнего пермяка, который нуждается в медицинской помощи
МЧС: из-за перепадов температуры возможны сходы снега с крыш домов в Прикамье
Житель Прикамья отправился в колонию за истязание сожительницы
«Пинали по лицу и выбили зуб». В соцсетях сообщили о том, что в Перми у выхода в ТРК напали на детей
В Прикамье столкнулись два грузовика, есть погибший
Стала известна причина пожара в пермской девятиэтажке, где сгорела 96-летняя женщина
«Не простояли и полгода». В Перми на лыжной базе украли 17 фонарей