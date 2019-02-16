«Мечтаю стать бизнесменом, чтобы обеспечить себя и свою семью». 12-летний Ваня Стариков из Чернушки вошел в команду Валерия Меладзе

На Первом канале стартовал шестой сезон вокального проекта «Голос. Дети». В нем принимают участие юные певцы в возрасте от семи до четырнадцати лет.

В число конкурсантов вошел 12-летний школьник из Чернушки Ваня Стариков. Мальчик исполнил песню «Океанами стали» украинского певца Alexeev – участника «Евровидения». И к нему Ивану повернулся наставник телешоу Валерий Меладзе, который и взял мальчика в свою команду.

Иван признался, что поначалу очень не хотел заниматься музыкой, но мама, которая работает педагогом по вокалу, заставляла его. Как оказалась, мама была абсолютно права.

- Мама научила меня петь года в два, - рассказал Ваня на шоу. - Я пишу сам музыку, у меня уже четыре песни. Мечтаю стать бизнесменом, чтобы обеспечить себя и свою семью.

Школьник поделился своими увлечениями, рассказав, что любит играть в компьютерные игры и в лего.

- На проект я пришел, чтобы не просто развиваться, а чтобы победить, - уверенно заключил Иван Стариков.