2019-02-16T11:38:22+03:00
Звезды

«Мечтаю стать бизнесменом, чтобы обеспечить себя и свою семью». 12-летний Ваня Стариков из Чернушки вошел в команду Валерия Меладзе

Школьник успешно прошел слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Ваня Стариков исполнил песню «Океанами стали».Ваня Стариков исполнил песню «Океанами стали».Фото: кадр с видео youtube.com
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На Первом канале стартовал шестой сезон вокального проекта «Голос. Дети». В нем принимают участие юные певцы в возрасте от семи до четырнадцати лет.

В число конкурсантов вошел 12-летний школьник из Чернушки Ваня Стариков. Мальчик исполнил песню «Океанами стали» украинского певца Alexeev – участника «Евровидения». И к нему Ивану повернулся наставник телешоу Валерий Меладзе, который и взял мальчика в свою команду.

Иван признался, что поначалу очень не хотел заниматься музыкой, но мама, которая работает педагогом по вокалу, заставляла его. Как оказалась, мама была абсолютно права.

- Мама научила меня петь года в два, - рассказал Ваня на шоу. - Я пишу сам музыку, у меня уже четыре песни. Мечтаю стать бизнесменом, чтобы обеспечить себя и свою семью.

Школьник поделился своими увлечениями, рассказав, что любит играть в компьютерные игры и в лего.

- На проект я пришел, чтобы не просто развиваться, а чтобы победить, - уверенно заключил Иван Стариков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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