«Они сказали: «Поясни за шмот!». И стали пинать моего сына»

«Седьмого февраля примерно в 18 часов у главного входа ТРК «СемьЯ» напали на детей 10 - 11 лет. Подошли и сказали: «Поясни за шмот» (см. «Справку «КП» ниже. - Ред.). Ставили подножки и пинали лежачего по лицу - выбили зуб. Во-первых, хочу поблагодарить молодого человека, который не побоялся подойти к толпе диких подростков, тем самым отпугнув обидчиков. Во-вторых, ищу свидетелей».

Такой пост в соцсетях разместила мама 10-летнего Антона Алена (имена изменены по просьбе женщины).

- Мы живем через дом от ТРК, поэтому Антон часто туда ходит, - рассказала нам Алена. - В тот день он с одноклассником и двоюродным братом (ему 11 лет) пошли играть в автоматы на третьем этаже ТРК. А когда они около шести вечера вышли из торгового центра, к ним подошла толпа подростков - пять человек, всем где-то по 12 - 14 лет. Один из парней сказал сыну: «Поясни за шмот», а потом стал пинать его.

При этом Антон и его друзья были обычно одеты - без подворотов на джинсах, без кричащих надписей.

Миша и Антон занимаются спортом, но они так растерялись, что не смогли ответить обидчикам.

- Однокласснику Антона тоже досталось, а Мишу (он самый здоровый) просто потолкали, - продолжает Алена. - На помощь им пришел молодой человек, который возмутился и разогнал подростков.

Антон пришел домой без зуба. К счастью, он оказался молочным.

- Мы сразу обратились в полицию, - рассказывает женщина.

В пресс-службе краевой полиции нам сообщили, что трех обидчиков Антона уже нашли, проводится проверка.

СПРАВКА «КП»

Что такое «поясни за шмот»

Фразу «поясни за шмот» можно услышать от малолетних хулиганов. Подростки сбиваются в небольшую толпу, ищут потенциальную жертву и фразой «поясни за шмот» цепляются к внешнему виду человека, чтобы спровоцировать конфликт. Причиной для «пояснения» могут быть подвороты на джинсах, уложенная гелем челка у парней. Все, что угодно. Правильного ответа на «поясни за шмот» не существует. Конфликт нередко кончается дракой, так что, услышав эту фразу, надо быстрее уходить.