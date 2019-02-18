Погода на февраль 2019 в Перми: на этой неделе в городе ожидаются снегопады и первая за зиму оттепель

В феврале уже выпало около 150 % осадков от месячной нормы. И на этой неделе в городе продолжат идти снегопады.

- С18 по 24 февраля сохранится циклонический характер погоды, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - Из-за вторжения арктического воздуха погода будет неустойчивой, с резкими колебаниями температуры.

В понедельник, 18 февраля, в Прикамье ожидается сильный снегопад. В Перми за день может выпасть еще 3-4 мм осадков. Во вторник в Перми ожидается облачность без осадков, к ночи температура может понизиться до -20 градусов.

- В среду в Прикамье постепенно повысится температура до -7…-12 градусов, - уточнили в ГИС-Центре. - А в четверг в городе пройдет снегопад, температура повысится до -1…-5 градусов.

Пятница, 22 февраля, может стать самым теплым днем за неделю, когда может случиться первая за зиму оттепель. Температура воздуха также составит до -1…-5 градусов. Ночью на юге края ожидается сильный снег, а по северу - похолодание до -15 градусов.

- В конце недели вторжение холодного воздуха распространится на всю территорию края, температура может упасть до -20 градусов, - добавили в ГИС-Центре.

В целом за неделю количество осадков в Пермском крае ожидается выше нормы на 10-30%, а может и больше.