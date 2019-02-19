2019-02-19T09:24:24+03:00
Общество

Частная школа приглашает!

27-28 февраля Гимназия им. М.И. Пинаевой проводит стажировочную площадку частного образования - «Частная школа: качество процесса и качество результата»
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Фото предоставлено гимназиейФото предоставлено гимназией
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Скажи мне, из какой ты школы, и я скажу тебе, какой ты учитель… Эту перефразированная пословица знакома любому руководителю любой школы. Мудрость этого утверждения состоит в том, что образовательные потребности педагогов являются ярким признаком профессиональной среды. А чтобы эта среда стала развивающей, необходимо понимание того, что знание – это прогресс, и оно необходимо даже самому компетентному и талантливому человеку. Тот, кто знает своё дело, непременно, может научить других. Четверть века такая среда создаётся в одной удивительной школе – частной гимназии «Ювента». Школа полного дня, классы с малой наполняемостью, комфорт и безопасность, трёхразовое питание, работа гувернёров, насыщенная внеурочная деятельность, медалисты и стобалльники… В пятый раз успешно пройдена процедура аккредитации: выпускники частной школы ежегодно получают документ государственного образца!

Фото предоставлено гимназией

Фото предоставлено гимназией

Совсем не случайно 27-летний педагогический опыт первой частной школы в г. Перми «Гимназия им. М.И. Пинаевой»-«Ювента» вызывает неизменный интерес коллег, родителей и педагогического сообщества. Творчески работающий коллектив всегда искал новые, активные, яркие формы представления методических находок. Многолетнее сотрудничество с факультетом повышения квалификации Пермского педуниверситета доказывает, что слушатели курсов не раз отмечали эмоциональную и интеллектуальную свободу учителей и гувернёров гимназии, профессиональную компетентность, уникальность духовно-нравственной среды.

Фото предоставлено гимназией

Фото предоставлено гимназией

Именно поэтому по инициативе и при поддержке Департамента образования Администрации г. Перми 27-28 февраля Гимназия им. М.И. Пинаевой проводит I Межрегиональную Открытую стажировочную площадку частного образования «Частная школа: качество процесса и качество результата». Что же такое стажировочная площадка? Нам представляется, что это форма конструктивного общения, создающая условия для построения собственных вариативных моделей профессиональной деятельности. Мы приглашаем административные команды и педагогов частных образовательных организаций, руководителей и учителей муниципальных школ, преподавателей вузов, специалистов методических служб.

Стажёрам будет предоставлена возможность освоить практические методы и приёмы организации инновационных образовательных событий, познакомиться с видами и формами педагогической интеграции как эффективного инструмента реализации ФГОС, освоить эффективные практики обучения и воспитания.

Фото предоставлено гимназией

Фото предоставлено гимназией

Мы рады предложить гостям культурно-образовательную программу, концерт творческих коллективов гимназии, необычные занятия, готовы щедро поделиться продуктивными идеями, успешно воплощёнными в образовательном процессе.

Живое общение коллег на дискуссионных площадках, круглых столах, посещение открытых уроков, внеурочных занятий, мастер-классов педагогов гимназии поможет возникновению сотрудничества разных образовательных систем, возрастов, пространств, для кого-то станет новым импульсом к самоизменению, постоянному самосовершенствованию и саморазвитию.

Фото предоставлено гимназией

Фото предоставлено гимназией

А главным результатом работы стажировочной площадки хотелось бы видеть становление диалога частного и муниципального образования, поиск точек соприкосновения, построение «золотого сечения», гармоничной пропорции, призванной обогатить образовательное пространство города новыми идеями, позитивными практиками, созидательными подходами к обучению и воспитанию детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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