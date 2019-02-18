«Чья баба тут крякает?» В суде Перми допросят бизнесмена, который избил студентов

В Мировом суде Орджоникидзевского района Перми продолжается суд над бизнесменом, которого обвиняют в избиении четырех 18-летних студентов.

44-летний Сергей Каштанов - генеральный директор ООО «Экол», это одна из крупнейших компаний в Перми, которая занимается вывозом мусора.

Все случилось в июле прошлого года в деревне Голованово, это самая окраина Перми. Здесь у бизнесмена есть свой дом, а рядом - пирс, огороженный со стороны дороги забором.

На этом самом пирсе на свою голову и устроилась на пикник компания молодежи.

- Мы в тот день собрались на природу, - рассказывает Елизавета, студентка медицинского колледжа. - Я, подруга Регина, парень Регины и два его друга. Мы доехали до деревни на такси, а там сели в лодку. Доплыли на ней до деревянного пирса и залезли на него со стороны воды.

Ребята вспоминают, что народу на пирсе не было. И они решили, что пирс общественный. Начали жарить мясо, купаться и загорать.

- Потом к берегу подъехал белый Mercedes, - рассказывает Лиза. - Оттуда вылез лысый мужчина и начал орать на нас матом, что он хозяин этого пирса и чтобы мы быстро «… отсюда …» Я спросила, нельзя ли быть повежливее? Тогда он заорал: «Чья баба тут крякает?» и начал бить парней.

Ребята утверждают, что Каштанов столкнул парней в воду, а Лизу ударил по лицу. Позже медики диагностировали у девушки ушиб челюсти.

Пострадавшие написали заявление в полицию, в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело. Если его вину докажут, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Сегодня на суде Сергея Каштанова будут допрашивать. Мужчина намерен рассказать, что произошло в тот день на самом деле.