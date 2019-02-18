2019-02-18T07:09:56+03:00
Происшествия

Житель Прикамья за рулем грузовика столкнулся с легковушкой в Башкирии: погибли три человека

Удар был такой сильный, что легковушку разорвало на две части
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы ГИБДД по БашкирииФото пресс-службы ГИБДД по Башкирии
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Вечером 16 февраля в Бирском районе Башкирии произошла смертельная авария. Как сообщает «КП»-Уфа», ДТП случилось на трассе Уфа-Янаул.

- На дороге столкнулись автомобили ВАЗ-2107, за рулем которого находился 32-летний мужчина, и грузовик «Скания», - сообщается на сайте. - Им управлял 55-летний житель Пермского края.

Удар оказался такой сильный, что легковушку разорвало - от ее передней части ничего не осталось. А грузовик слетел в кювет и перекрыл трассу.

Фото пресс-службы ГИБДД по Башкирии

Фото пресс-службы ГИБДД по Башкирии

В результате аварии погибли три человека - водитель ВАЗа и два его пассажира. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства страшного ДТП. Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что утром 8 февраля на трассе Пермь - Березники произошло смертельное ДТП. На 113 километре трассы водитель автомобиля «Хендай Акцент» пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «Мерседес-Бенц-Актрос».В результате аварии погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля. Обстоятельства страшного ДТП выясняют сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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