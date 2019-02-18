В стройности я – академик!

«У меня красивая и стройная фигура. Жаль, что ее скрывает толстый слой жира». Эта старая шутка, к сожалению, с годами становится все более актуальной.

Причиной избыточного веса чаще всего является неправильное питание – едим много и не те продукты. Плюс - нарушения в работе эндокринной системы, генетическая предрасположенность, заболевания кишечника, печени или поджелудочной железы, малоподвижный образ жизни и нарушение режима сна.

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На курорте «Усть-Качка» действует специальная программа «Академия стройности», которая применяется при ожирении. Лечение включает в себя комплекс мер, направленных на снижение веса. Основной упор делается на правильное дробное питание с ограничением суточной калорийности пищи за счет животного жира и легкоусвояемых углеводов, а также водные процедуры, фитнес, комплекс «Мертвое море», нейромышечную стимуляцию, правильный режим дня. В результате лечения вес снижается, улучшается самочувствие и работоспособность.

Прием по лечебной программе «Академия стройности» ведет врач-эндокринолог высшей категории, доктор медицинских наук Любовь Завражных.

В зависимости от тяжести заболевания пациенту могут быть назначены лекарственные препараты. Но обязательным этапом на пути к выздоровлению является изменение образа жизни: правильное питание с повышенным содержанием белка и клетчатки, отказ от курения и алкогольных напитков, нормализация режима сна, умеренные физические нагрузки.

Также важнейший этап в лечении - психологическая терапия. Мало избавиться от лишнего веса, необходимо поддерживать себя в стабильном состоянии, не сорваться после пребывания на курорте и не накинуться на пирожные и конфеты.

Результаты лечения видны невооруженным глазом. Правильное питание и физические нагрузки помогают распрощаться с лишними килограммами, а психологические тренинги придают уверенность в себе и собственных силах.

Программа «Академия стройности» рассчитана на курсы от 11 дней.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗАО «Курорт Усть-Качка»,

Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка

Телефон для бронирования путёвки 8 (342) 207-43-29

Сайт: https://ust-kachka.amaks-kurort.ru

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