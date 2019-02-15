2019-02-15T09:19:29+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Пермский завод «УРАЛХИМа» в 2018 году направил более 140 млн руб. на охрану природы

Это почти на 16,7 % больше, чем в 2017 году
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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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Филиал «ПМУ» АО «ОХК УРАЛХИМ» подвёл итоги деятельности по охране окружающей среды в 2018 году. За отчетный период общие затраты на природоохранные мероприятия составили 141,3 млн руб. (без НДС), что на 16,7% больше, чем в 2017 году.

Предприятие уже в течение 13 лет работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Для снижения выбросов в атмосферный воздух в 2018 году на заводе заменили фильтры на ряде позиций оборудования. Сбросов стоков в открытые водоёмы филиал «ПМУ» не производит: все они передаются на доочистку сторонней организации по договору. Плата за эту услугу является существенной частью расходов на природоохранные мероприятия. В 2018 году на заводе стартовали научно-практические испытания пилотной установки очистки промышленных стоков. Результатом этой исследовательской работы станет оптимальная для филиала «ПМУ» технологическая схема очищения воды.

Подтверждением успешной работы предприятия в направлении охраны окружающей среды является тот факт, что филиал «ПМУ» в ноябре 2018 года прошёл второй надзорный аудит Bureau Veritas Certification на соответствие требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Забота об окружающей среде – приоритет в работе компании «УРАЛХИМ». Филиал «ПМУ» постоянно совершенствует работу в этом направлении, чтобы соответствовать высоким международным экологическим стандартам. Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать воздействие на природу. Другой важный аспект нашей экологической работы – формирование соответствующих ценностей у подрастающего поколения.

В 2018 году филиал «ПМУ» реализовал ряд информационно-просветительских проектов в сфере охраны окружающей среды. В подшефной предприятию школе №132 на спонсорские средства компании «УРАЛХИМ» и регионального бюджета был отремонтирован и оснащён цифровым оборудованием кабинет экологии. Предприятие также оказало школе помощь в создании малого круга экскурсионной тропы «Дорога домой» в Черняевском лесу города Перми. Специалисты завода провели в подшефных учебных заведениях уроки экологии.

Подробная информация обо всех аспектах природоохранной деятельности филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2018 году традиционно будет представлена в ежегодном экологическом отчете предприятия. Он выйдет из печати весной и будет разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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