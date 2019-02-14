«Пускай еще поработает». Чиновник из Прикамья, которого подозревают в браконьерстве, передумал увольняться

- Василий Климентьевич остался у нас работать, но пока он на больничном, - сообщили в администрации села Юксеево, что в Кочевском районе.

Напомним, местный глава сельского поселения подал в отставку после того, как его заподозрили в браконьерстве. В этой истории сейчас разбирается Следственный комитет.

Скандал разгорелся в январе, когда в интернет попали фото, где 55-летний Василий Утробин позирует на фоне убитых медведей. Причем на снимках виден вход в берлогу. То есть можно предположить, что охотники застрелили спящее животное, что запрещено законом.

- Когда в соцсетях всплыли эти фотографии, уже на утро ко мне домой пришли следователи, - рассказывал «КП» Василий Климентьевич. – Скрывать мне было нечего, шкуры медведей по стенам я не развешиваю. Тот эпизод был еще в ноябре 2017 года, мы с другими охотниками ходили на лося. Собаки убежали и подняли медведя, его пришлось застрелить.

Утробин объяснял, что лицензия на охоту у него была, и охотился он в законные сроки – отстрел медведей разрешен до 31 ноября:

- Зачем мне браконьерить, если мы охотимся всю жизнь, всегда оформляем лицензии перед началом сезона. У нас есть охотничье хозяйство, где мы сами сеем, пашем, за собственные средства заготавливаем корм для животных.

Тем не менее, Следственный комитет проверяет, был факт браконьерства или нет: кто и на кого охотился, в каком месте и в какое время, были ли разрешительные документы на отстрел животных.

- Проводится доследственная проверка, ее продлили до 30 дней, - сообщили в ведомстве. – Только после завершения будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утробин в свою очередь пояснил, что его решение уйти в отставку никак не связано со скандалом в прессе, уходит он в связи с болезнью.

Однако на этой неделе чиновник передумал и решил вернуться на пост главы Юксеевского поселения. Его решение уже одобрили местные депутаты.

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