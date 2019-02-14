«Я по-доброму отношусь к людям». Пенсионерка, которую избила и исцарапала кондуктор, не держит на нее зла

В Перми 11 февраля утром кондуктор набросилась на 83-летнюю Евдокию Афанасьевну. Женщина предъявила проездной, но пенсионное удостоверение она забыла дома. И кондуктор потребовала заплатить за проезд. Дело происходило в районе остановки «Центральный рынок». Расстроенная женщина хотела выйти на следующей остановке, но водитель автобуса не открыл ей дверь

Кондуктор начала кричать и стала толкать пожилую женщину, которая попыталась выйти из автобуса, и исцарапала ей все лицо.

За пожилую женщину заступилась только Галина Корнилова. Она стала снимать происходящее на видео и попыталась урезонить кондуктора. В ответ та обвинила в происшествии пенсионерку:

- Она меня всю испинала, запачкала мне джинсы.

Только благодаря вмешательству неравнодушной женщины водитель открыл дверь пенсионерке на остановке «Проспект Декабристов». Галина Корнилова вышла из автобуса вместе с пострадавшей пенсионеркой.

- У вас все лицо исцарапано, кровь бежит, - заметила женщина. - Обязательно снимите побои.

Видео с избиением пенсионерки выложили в сеть. Оно вызвало большой общественный резонанс. Многие говорили, что постоянно сталкиваются с хамством в автобусах 77 маршрута и этого кондуктора нужно уволить.

Евдокию Афанасьевну заставляли платить за проезд и не выпускали из автобуса

Департамент дорог и транспорта оценил случай в автобусе №77 как вопиющий.

- Кондуктор не имеет права оскорблять и применять физическую силу к любому пассажиру, - отметили в ведомстве. - Ответственность за действия своих сотрудников в первую очередь несет их работодатель.Департамент дорог и транспорта оценил случай в автобусе №77 как вопиющий.

Пожилую женщину пригласили в мэрию, где руководитель компании ООО «Дизель» Эдуард Мирзмухаметов принес извинения женщине.

- Я всегда отношусь с добром к людям и хочу, чтобы ко мне также относились, - отметила Евдокия Афанасьевна. - Было очень обидно, но я не держу зла на кондуктора. В суд я обращаться не собираюсь. Я рада, что меня пригласили в городскую администрацию, выслушали.

По факту избиения женщины проводят проверку полиция, департамент дорог и транспорта, а также перевозчик. На время расследования кондуктор отстранена от работы.