«На Комсомольской площади обязательно установим памятник кому-нибудь!» В Перми обсудили проект реконструкции главной улицы города

Члены градостроительного совета при главе города обсудили проект реконструкции Комсомольского проспекта.

- По назначению это главная улица Перми, но по облику она пока явно недотягивает до этого статуса, и мы должны это исправить, - объяснил задачу глава города Дмитрий Самойлов.

На время стройки закроют «полкомпроса»

Как отмечалось на совете, к возрождению Компроса приступят уже этим летом. При этом существенных ограничений движения транспорта, увы, избежать не удастся. Предполагается, что проспект будут перекрывать участками. При этом одну сторону будут закрывать полностью, а машины пустят по другой, по двум полосам.

Впрочем, на совете обсуждались отнюдь не то, какие трудности придется испытать автомобилистам во время кардинальной перестройки проспекта. А то, как он должен в итоге выглядеть.

Новый Компрос в цифрах

Замглавы города Анатолий Дашкевич еще раз обрисовал масштаб будущей стройки: предстоит уложить почти 100 тысяч квадратных метров нового асфальта, почти сотню тысяч «квадратов» гранитной плитки, поставить 4 километра чугунных ограждений, высадить 4 сотни взрослых деревьев, установить новые скамьи, урны, опоры освещения с фонарями, отремонтировать фасады домов вдоль всего проспекта, организовать их подсветку, обустроить пять десятков дворов, выделить пешеходную зону на Октябрьской площади, организовать новую ливневку большего диаметра и еще сделать много чего.

«На площади нужен монумент»

Сразу несколько членов градсовета предложили поставить на Комсомольской площади какой-либо памятник или обелиск.

- Магистральная часть проспекта с обоих концов ограничивается вертикальными зданиями - Кафедрального собора и управления МВД, возле последнего напрашивается какая-то «вертикалка», какой-то монумент, - прозвучало предложение.

- Там нужно установить какой-то высокий объект, тогда площадь примет европейский вид! – убеждали главу присутствующие.

Дмитрий Самойлов предложение поддержал, поставил его на голосование, и члены совета проголосовали «за».

- Решено: в центре Комсомольской площади должен быть памятник, но какой и кому, будем думать, - подытожил он.

Перед перекрестками трехполоски превратятся в четырехполоски

Как мы уже писали ранее, Комсомольский проспект обещают сделать максимально удобным для пешеходов. В связи с этим на многих перекрестках ограничат поворот налево, чтобы их удобнее было переходить, на 30 процентов сократится количество парковок – в основном в районе Октябрьской площади.

- Не пострадают ли из-за этого интересы автомобилистов? – обеспокоились члены совета.

Руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис заявил, что в его ведомстве сейчас думают, как достичь разумного компромисса. Например, он сообщил, что в районе некоторых перекрестков движение в каждом направлении будет превращаться из трехполосного в четырехполосное.

- С правой стороны дороги мы предлагаем выделить полосу, на которой будут размещаться парковки и остановки, а перед пересечениями улиц по ней поедет транспорт.

Пермякам предложат проголосовать за скамейки

Целая дискуссия развернулась по поводу того, какими должны быть скамейки на Компросе. А также - урны, вазоны, чугунная ограда.

- Нарисованные на эскизе скамьи не выглядят прочными, - делились сомнениями члены совета. - А может, взять и отлить из чугуна такие же, как стояли раньше? И чугунный забор установить такой же.

Дмитрий Самойлов предложил вынести «вопрос по малым архитектурным формам» на суд жителей Перми.

- А давайте поступим так же, как с выбором цвета для пермских автобусов – запустим интернет-голосование на портале «Управляем вместе», предложим несколько вариантов малых архитектурных форм – скамеек, урн, вазонов для цветов? - предложил он.

Возражений на это не последовало.