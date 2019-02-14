«Женщине-юристу найти мужчину намного сложнее, чем воспитательнице»

«А я оптимистка. Мне вот недавно сказали на кладбище хорошо знакомиться, с вдовцами» - эту цитату из фильма «Москва слезам не верит» знают, кажется, все. Но вот беда - с вдовцами не так-то просто сойтись. Они вечно будут искать в новой избраннице «образ» своей покойной жены. А какие еще стереотипы об отношениях правдивы, а какие - нет?

Ко Дню всех влюбленных профессиональная сваха из Перми Алла Логинова передала нам свой дневник. Через ее руки прошли более 1500 людей, она создала десятки пар. В своем дневнике она рассказала, как встретить достойного мужчину, почему так много одиноких женщин и как распознать «маменькиного сынка».

«Есть ли нормальные мужчины?»

Обычно ко мне обращаются женщины - они более активные, чем мужчины. На двух женщин приходится один мужчина. Средний возраст тех, кто хочет завести семью с моей помощью, 30-45 лет, но обращаются и 27-летние, и 65-летние.

Иногда мужчины звонят со словами: «Привет, сваха, че, у тебя бабы нормальные есть?». Тут ответ один: «Нет!». Еще я не беру тех, у кого нет пермской прописки, неухоженных, грубиянов. Но все равно можно не угадать. Все же приходят ко мне беленькие, пушистенькие. А потом девушка звонит и жалуется, что от него алкоголем пахло и вел себя нагло.

Как-то у клиента спрашиваю: «Вы почему развелись?», - а мужчина: «Да она такая плохая была». Я говорю: «Стоп. Посмотрите на себя зеркало и честно признайтесь, что виноваты в этом вы. Наверно, вы что-то не так сделали, раз супруга подала на развод после 30 лет брака». А потом выяснилось, что он запойным алкоголиком был.

Меня часто спрашивают, есть ли нормальные мужчины? А что значит нормальные? Ненормальные - это алкоголики, бездельники, лентяи. С другими можно поработать.

Чаще всего люди, по мнению свахи, разводятся из-за денегФото: Влад КОМЯКОВ

«Разводятся из-за денег»

Мне кажется, число разводов увеличивается из-за бытовых проблем - у людей просто денег нет. Вот сейчас среди моих клиентов только у двух мужчин зарплата больше 30 тысяч рублей. У женщин и меньше двадцати тысяч бывает. А ведь деньги в семье - важная составляющая. Да и главное требование сейчас к партнеру - социальное положение.

Но не надо себя заставлять жить в браке. Бежать от мужчины надо не только, если он много пьет. Вот живет вместе пара, в которой мужчина вечно придирается к женщине по бытовым вещам: «Вот ты не туда и не так кастрюлю поставила». Нужна вам такая семейная жизнь?

«Любви все возрасты покорны»

Самым возрастным людям, которых я свела, было по 72 года. Они долгое время жили в одном микрорайоне, а познакомились только у меня. Пенсионеры друг другу сразу понравились - вместе ходили за грибами, на лыжах. Вместе прожили три года, пока мужчина не умер - сердце неожиданно остановилось.

Но раздражает, когда 65-летний мужчина, например, просит: «Мне надо 45-летнюю девушку!». Я спрашиваю: «Вы что делать-то с ней будете?». А он говорит: «Любить!». На что я отвечаю: «Нет, надо серьезно к делу подходить. Вы 45-летнюю сможете обеспечить? Ей и то, и се надо». Нет? А в чем вопрос тогда? Претендовать на молодую вы можете только в том случае, если у вас есть и деньги, и хорошая жилплощадь.

«Жили в соседних подъездах»

Как показала практика, можно найти себе и «заграничного принца». Несколько лет назад ко мне пришла пенсионерка и принесла фотографию сына. Говорит, сын уехал на стажировку в Берлин и попросил ее найти ему девушку из Перми. Ну, мы с ней отобрали кандидатуры. Одна молодому человеку очень понравилось, он пригласил ее в Германию. Сейчас ребята уже расписались, ребенка растят.

Как-то познакомила мужчину и женщину, которые жили в одном доме, но в разных подъездах. А еще был случай, когда мои же клиенты случайно познакомились в парикмахерской и влюбились друг в друга.

К свахе обращаются люди разных возрастов - от 27 до 65 летФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Женщине с хорошей работой и деньгами найти мужчину тяжело»

Я заметила, что женщине с хорошим образованием, работой и деньгами тяжело найти мужчину. Она себя оценивает высоко, так что пытается подобрать и мужчину по статусу. Женщине-юристу сложнее найти мужчину, чем воспитательнице или кондуктору. У них и характер разный - юрист более спокойная, сдержанная. А та же кондуктор, например, более активная и бойкая.

Но бывает, что приходят серенькие мышки, а ищут принцев. Да и мужчины так же делают. Требования-то снижать надо!

Вот молодые люди одиноки, потому что не хотят связывать себя. А еще - сидят в интернете, мало читают, мало смотрят кино и почти не общаются с окружающими. Как им тогда пару найти?

«Нет, Мишенька, нам такую не надо!»

Один случай в практике меня просто поразил. Приходит ко мне как-то 47-летний мужчина с мамой. Даю ему картотеку, а мать рядом села и комментирует: «Ой, не-не-не, Мишенька, нам такую не надо! А вот эта, Мишенька, нам нравится». Я папку закрыла и говорю: «Или в коридоре погуляйте, или отодвиньтесь и не мешайте. Вы сыну жену ищете или себе сиделку?!». А Михаилу сказала, чтобы он один ко мне приходил. Он пришел, мы побеседовали, подобрали хороших девушек.

И Михаил, по настоянию мамы, сразу приглашал их домой. Девушки приходили в гости и слушали, как мама ему говорит: «Не нравится она мне». Естественно, ни одна больше с ним встречаться не хотела. А через некоторое время Михаил уехал в отпуск, где и познакомился с девушкой. Они стали встречаться, и его подруга сразу построила мать Михаила, чтобы та в их отношения не лезла.

А бывает, что приходят родители, которые просят найти их детям жениха или невесту - внуков хотят. Прямо уговаривают! А детей в известность не ставят.

Девушкам я советую всегда внимательно обращать внимание на отношения родителей и избранника - чтобы не попался «маменькин сынок».

И, конечно, поздравляю всех с 14 февраля. Влюбленным я желаю жить в любви и согласии, а одиноким - найти свою пару.