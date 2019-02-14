«Кошка несколько дней лежала в снегу с переломом, пока ее не обнаружили прохожие»

Волонтеры приюта «Матроскин» спасают кошку Роксану. Несколько дней она лежала в снегу и уже почти замерзла от холода. У кошки уже не было сил подняться и привлечь к себе внимание. От смерти ее спасли прохожие, которые обнаружили травмированную кошку и обратились в приют.

- Мало того, что Роксана долго не ела и не пила, у нее оказался сломан позвоночник, - рассказали в приюте. – Сейчас она находится в ветеринарной клинике. Роксана пытается ходить, встать на лапки, но у нее пока плохо это получается.

Кошке ставят специальные препараты и антибиотики, чтобы она смогла нормально ходить. Возможно, Роксана упала с высоты или кто-то ее ударил. Пока это выяснить невозможно. Но есть шанс помочь кошке вернуться к нормальной жизни.

- На лечение и диагностику уже потрачено 2.700 рублей, - рассказали в приюте. – Еще столько же понадобится на еще один курс лечения. Мы боимся, что Роксана может остаться «спинальницей».

Информация о том, как помочь кошке, есть в официальной группы пермского приюта «Матроскин» «ВКонтакте».