2019-02-20T13:14:27+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Сбербанк» повышает ставки по рублевым вкладам

А еще - запускает новый промовклад в рублях «Лови выгоду»
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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С февраля «Сбербанк» повышает ставки по линейке вкладов в рублях. Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит от 0,15 до 0,60 процентного пункта.

А также в банке появился новый промовклад в рублях - «Лови выгоду». Минимальная сумма - 50 тысяч рублей. Разместить вклад можно на 5, 12 месяцев и на 1,5 года. Ставка составит от 7,10 % до 7,65% годовых. Начисление производится в конце срока. «Лови выгоду» можно открыть во всех отделениях банка, в удаленных каналах обслуживания до 31 марта 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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