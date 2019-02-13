«Сбербанк» повышает ставки по рублевым вкладам

С февраля «Сбербанк» повышает ставки по линейке вкладов в рублях. Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит от 0,15 до 0,60 процентного пункта.

А также в банке появился новый промовклад в рублях - «Лови выгоду». Минимальная сумма - 50 тысяч рублей. Разместить вклад можно на 5, 12 месяцев и на 1,5 года. Ставка составит от 7,10 % до 7,65% годовых. Начисление производится в конце срока. «Лови выгоду» можно открыть во всех отделениях банка, в удаленных каналах обслуживания до 31 марта 2019 года включительно.