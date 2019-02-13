2019-02-13T10:40:14+03:00
Общество

«Он искал помощи у людей». В Перми спасают раненого ястреба-перепелятника, который залетел в подъезд многоэтажки

До этого Нептун охотился на голубей в районе автобусной остановки на улице Чернышевского
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Волонтеры дали ястребку имя - Нептун. Фото: группа ВК "Вольный голубь Пермь".Волонтеры дали ястребку имя - Нептун. Фото: группа ВК "Вольный голубь Пермь".
Изменить размер текста:

Житель Перми Артем Арапов разместил в пермских соцсетях сообщение о том, что в подъезд многоэтажного жилого дома на улице Чкалова залетел раненый ястреб, и что его «передали в надежные руки».

- Моя жена с ребенком возвращались из садика и увидели, что в подъезде нашего дома сидит большая птица, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Артем. - Я был на работе, и она позвонила мужу сестры. Тот приехал, помог поймать раненого ястреба, у которого было повреждено крыло. Потом подранка отвезли в приют «Вольный голубь», расположенный в микрорайоне «Висим».

Раненый ястреб пришел искать спасения к людям. Фото: Артем Арапов.

Раненый ястреб пришел искать спасения к людям. Фото: Артем Арапов.

Как отмечали пользователи соцсетей, в Свердловском районе Перми в эту зиму, действительно, поселился ястребок.

- Он охотился на голубей в районе автобусной остановки на улице Чернышевского, - написала одна из них.

Волонтеры из приюта «Вольный голубь», куда пермяки передали раненую птицу, чуть позже сообщили, что осмотрели ее и сделали рентген крыла. Ястреба они назвали Нептуном. Но пробудет в приюте, скорее всего, он недолго.

- Это взрослый ястреб-перепелятник, - сообщили они. – Хищные птицы переселяются зимой из леса в город, потому что здесь легче добыть пищу, к примеру, здесь много грызунов, голубей. Перелома крыла рентген не обнаружил, просто на "локте" у птицы ранка, которую мы обработали. Очевидно, от боли и кровопотери он и «лег», придя к людям.

Как считают волонтеры-орнитологи, ястреб Нептун – «летный». И как только подживет ранка на крыле, его можно будет выпустить на волю. Останется ли ястребок после этого в городе или подастся подальше от тех опасностей, которые могут подстерегать на городских просторах, - это решать самому Нептуну.

Когда Нептун подлечится, его выпустят на волю. Фото: группа ВК "Вольный голубь Пермь".

Когда Нептун подлечится, его выпустят на волю. Фото: группа ВК "Вольный голубь Пермь".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
44-летний житель Прикамья получил два года колонии за избиение жены
В Березниках восстановят рухнувшую крышу жилого дома
После сообщений о массовом отравлении детей Роспотребнадзор проводит обследование санатория в Усть-Качке
В пермских соцсетях сообщили о массовом отравлении детей в санатории «Орленок» в Усть-Качке
В ближайшие три года еще порядка 40 тысяч жителей Прикамья получат доступ к газу
В Прикамье ожидаются метели и сильные порывы ветра
В Прикамье резинку от штанов пропитали наркотиками и пытались пронести в колонию
«У меня уже весь шкаф забит носками. Не надо их дарить!»
«Лоб в лоб». В Прикамье в столкновении иномарки и «Лады» погиб один человек, шесть получили травмы
90 минут прямого эфира: губернатор Прикамья ответил на 80 вопросов пользователей Instagram
Владелица приюта «Надежда», где издевались над пенсионерами, сама явилась в следственный отдел, ее задержали
В Перми директор фирмы не платил зарплату подчиненным
В Перми в январе на свет появились 11 пар двойняшек
В Перми рабочего «Мотовилихинских заводов» придавило вагонеткой, он в реанимации
«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой гардероб». В Перми женщина пригласила домой молодого человека, а утром обнаружила, что ее ограбили
В марте пермяки смогут вылететь в ОАЭ
Гастролеры из Екатеринбурга грабили салоны сотовой связи
В Прикамье осудили водителя «Митсубиси-Паджеро», который сбил 13-летнюю девочку на зебре
В Перми работа катка у памятника «МиГ на взлете» продлится до 3 марта
В Перми автобус сбил 77-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе
В Перми ночью в пожаре погибли два человека
В Прикамье БМВ столкнулся с трактором, пострадал водитель иномарки
В Перми наградили победителей городского этапа конкурса «Учитель года»
В Прикамье подозреваемый в убийстве 14 лет скрывался от правосудия
«Повис на веревке». В Перми рабочий, который убирал снег, сорвался с крыши
В Перми следственный комитет проверит деятельность экстрасенсов, из-за которых ветеран войны едва не лишился квартиры
Чусовской мост по выходным ремонтировать не будут