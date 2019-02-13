«Он искал помощи у людей». В Перми спасают раненого ястреба-перепелятника, который залетел в подъезд многоэтажки

Житель Перми Артем Арапов разместил в пермских соцсетях сообщение о том, что в подъезд многоэтажного жилого дома на улице Чкалова залетел раненый ястреб, и что его «передали в надежные руки».

- Моя жена с ребенком возвращались из садика и увидели, что в подъезде нашего дома сидит большая птица, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Артем. - Я был на работе, и она позвонила мужу сестры. Тот приехал, помог поймать раненого ястреба, у которого было повреждено крыло. Потом подранка отвезли в приют «Вольный голубь», расположенный в микрорайоне «Висим».

Раненый ястреб пришел искать спасения к людям. Фото: Артем Арапов.

Как отмечали пользователи соцсетей, в Свердловском районе Перми в эту зиму, действительно, поселился ястребок.

- Он охотился на голубей в районе автобусной остановки на улице Чернышевского, - написала одна из них.

Волонтеры из приюта «Вольный голубь», куда пермяки передали раненую птицу, чуть позже сообщили, что осмотрели ее и сделали рентген крыла. Ястреба они назвали Нептуном. Но пробудет в приюте, скорее всего, он недолго.

- Это взрослый ястреб-перепелятник, - сообщили они. – Хищные птицы переселяются зимой из леса в город, потому что здесь легче добыть пищу, к примеру, здесь много грызунов, голубей. Перелома крыла рентген не обнаружил, просто на "локте" у птицы ранка, которую мы обработали. Очевидно, от боли и кровопотери он и «лег», придя к людям.

Как считают волонтеры-орнитологи, ястреб Нептун – «летный». И как только подживет ранка на крыле, его можно будет выпустить на волю. Останется ли ястребок после этого в городе или подастся подальше от тех опасностей, которые могут подстерегать на городских просторах, - это решать самому Нептуну.