2019-02-13T10:07:49+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Покупайте ежедневные выпуски газеты «Комсомольская правда» и получайте подвески!

В феврале в трех выпусках ежедневной газеты вас будут ждать купоны от Sunlight
Елена КОНОВА
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К 14 февраля в ежедневных выпусках «Комсомольской правды» за 15 и 22 февраля появятся купоны в магазин ювелирных изделий «Sunlight» (еще один купон вышел в газете от 8 февраля). Вырезайте купоны и получайте подвески, которые вам подарят абсолютно бесплатно в любом магазине сети!

Подарки выдаются в период с 6 по 28 февраля. Также вместе с подарком вы получите карту «Sunlight», на которую вам начислят 3000 бонусных рублей. Ими вы сможете оплатить до 30 % стоимости покупки в течение недели с момента получения подарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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