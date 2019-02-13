Покупайте ежедневные выпуски газеты «Комсомольская правда» и получайте подвески!

К 14 февраля в ежедневных выпусках «Комсомольской правды» за 15 и 22 февраля появятся купоны в магазин ювелирных изделий «Sunlight» (еще один купон вышел в газете от 8 февраля). Вырезайте купоны и получайте подвески, которые вам подарят абсолютно бесплатно в любом магазине сети!

Подарки выдаются в период с 6 по 28 февраля. Также вместе с подарком вы получите карту «Sunlight», на которую вам начислят 3000 бонусных рублей. Ими вы сможете оплатить до 30 % стоимости покупки в течение недели с момента получения подарка.