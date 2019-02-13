2019-02-13T09:15:53+03:00
Здоровье

«Вот увидишь»: Клиника «Три-З» рассказала о зрении с помощью современного искусства

Выставка художника Андрея Катаева открылась в Арт-резиденции
Ксения ОГАРЕВА
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Задача выставки - привлечь внимание пермяков к проблемам зрения.Задача выставки - привлечь внимание пермяков к проблемам зрения.
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Свой первый юбилей пермская офтальмологическая клиника «Три-З» решила отметить очень необычно - выставкой современного искусства «Вот увидишь». В экспозиции, созданной пермским художником Андреем Катаевым, представлены арт-объекты и инсталляции, подчеркивающие необходимость хорошего зрения в современном мире.

Вот бюст Венеры с прищепками около глаз. По словам художника, в этой работе он воплотил привычку близоруких людей щуриться, пытаясь разглядеть что-то вдалеке. Арт-объект «Омут» Андрей Катаев создал из старых очков, которые пациенты оставили в клинике «Три-З» после получения идеального зрения. А интерактивная картина «Расцветай» наглядно показывает, как меняется взгляд на жизнь человека, который вернул свое зрение: краски становятся ярче, улучшается четкость картинки.

Арт-объект «Омут» Андрей Катаев создал из старых очков, которые пациенты оставили в клинике «Три-З» после получения идеального зрения.

Арт-объект «Омут» Андрей Катаев создал из старых очков, которые пациенты оставили в клинике «Три-З» после получения идеального зрения.

Как рассказала исполнительный директор офтальмологической клиники «Три-З» Татьяна Сердюкова, задача этой выставки - привлечь внимание к проблемам зрения, чтобы жители Перми и гости города обратили внимание на здоровье своих глаз и не соглашались на компромиссы, решая проблему плохого зрения раз и навсегда.

- За пять лет работы клиники «Три-З» в Перми мы помогли обрести хорошее зрение 25 тысячам пациентов, создав все условия для получения высокотехнологичной офтальмологической помощи для каждого здесь и сейчас, - отметила Татьяна Сердюкова. - Привыкая к очкам и линзам, люди пропускают множество ярких моментов в жизни. Мы можем помочь, было бы желание с их стороны.

Выставка «Вот увидишь» открылась в Пермской Арт-резиденции по адресу: ул. Монастырская, 95а. До 6 февраля она будет открыта для всех желающих, после чего экспонаты перевезут в клинику «Три-З», где они будут находиться постоянно.

Кстати, на следующий день после открытия выставки в Арт-резиденции также состоялась церемония награждения победителей конкурса «Клиника года-2018», организованного «Комсомольской правдой». Лауреатов конкурса определяли пермяки, которые отдавали свои голоса за любимые медицинские учреждения. Победителем в номинации «Лучшая офтальмологическая клиника» заслуженно был признан офтальмологический центр «Три-З».

Офтальмологический центр «Три-З» был признан победителем в номинации «Лучшая офтальмологическая клиника».

Офтальмологический центр «Три-З» был признан победителем в номинации «Лучшая офтальмологическая клиника».

Получив диплом победителя, Татьяна Сердюкова пообещала, что и в 2019 году «Три-З» продолжит применять лучшие мировые практики в диагностике и лечении патологий глаз. Сотрудники клиники будут внедрять лечение пресбиопии (возрастной дальнозоркости), развивать детскую хирургию и телемедицину.

Адрес клиники в Перми: ул. Екатерининская, 105.

Телефон 8 (342) 273 46 49

Сайт: www.perm.3z.ru

Лицензия №ЛО-59-01-004140 от 26 мая 2017 г.

ОГРН 1102632002857

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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