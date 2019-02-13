2019-02-13T09:15:53+03:00
Общество

"Ножки меня не слушают". У 4-летнего Дениски подозревают серьезное генетическое заболевание

Пермяки могут помочь ребенку - нужно собрать деньги на дорогостоящий анализ
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото с сайта "Дедморозим"Фото с сайта "Дедморозим"
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4-летий Денис Морщинин вместе со своей семьей живет в очень красивом местечке Пермского края - в Верхнечусовских городках. Но, к сожалению, долго гулять на улице малыш не может, жалуется, что его не слушаются ножки.

Мама и воспитатели детского сада еще год назад заметили, что с подвижным ребенком что-то не так - походка Дениса изменилась, ноги стали заметно слабыми.

Как рассказали в благотворительном фонде "Дедморозим", ребенка обследовали медики и написали в заключении - «спинальная амиотрофия» под вопросом. Это заболевание, которое, простыми словами, забирает силы из мышц.

- Для уточнения диагноза необходимо провести генетический анализ, который даст ответ, насколько серьёзна врождённая болезнь мальчика - представляет ли она смертельную опасность, - пояснили в "Дедморозим".

- Ребёнку необходима генетическая диагностика, - считает доктор медицинских наук, профессор Олег Долгих. - Пока существует неопределённость, сложно находить адекватные корректирующие и лечебные процедуры.

Основные обследования Денису провели за счёт бюджета. Но генетический анализ бесплатно не делают. Цена вопроса - 39 тысяч рублей, но и эта сумма пока неподъёмная для родителей мальчика, которые воспитывают троих детей.

- Чтобы знать, куда двигаться дальше, врачи рекомендуют провести анализ «клиническое секвенирование экзома», - пояснили в "Дедморозим". - Его результаты анализа позволят определить, насколько опасна болезнь Дениса.

ВАЖНО

Как помочь Денису?

1.Помочь Денису Морщинину можно по ссылке - https://dedmorozim.ru/campaign/denis-morshhinin/

2.Отправив СМС на номер 7715 с текстом «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300» (сообщение без кавычек)

3.В приложении «Сбербанк Онлайн»: «Переводы и платежи» – «Остальное» – найдите в поисковой строке «Дедморозим» (недоступно на iOS)

4.В меню банкомата: «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» —«Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»

ИСТОЧНИК KP.RU

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