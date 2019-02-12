«Прошла с места ДТП два километра». В Перми зоозащитники спасают сбитую трамваем собаку

10 февраля в социальных сетях появилась информация и фотографии рыжей собаки. Она лежала рядом с трамвайной остановкой «ул.1905 года». Пермяки предположили, что собака, перебегая дорогу, попала под трамвай. Зоозащитники приехали на место, но не обнаружили пса.

Только на следующий день сбитую собаку нашли волонтеры.

- 11 февраля мне позвонили и сказали, что нашли собаку, - пишет Сергей Шахторин. - Уточнив по телефону место, размер и окрас животного, я понял, что это вчерашняя «пропажа».

Незамедлительно забрал собаку с улицы. Она не могла полноценно передвигаться, не могла самостоятельно встать на задние лапы и неестественно подволакивала заднюю правую лапу. Рыжик настолько устала, что засыпала в машине, ведь она прошла с места ДТП 2 километра в сторону Цирка на глазах у проходящих людей.

В клинике собаке сделали рентген, он не показал никаких физических повреждений. Ни переломов, ни трещин, ни смещений - у Рыжика нет.

- Присутствует сильный ушиб, отечность бедра, - продолжает Сергей. - Чувствительность лап сохранена. Рыжик может стоять, но только на трех лапах. Если уйдет отечность, есть большая вероятность, что Рыжик встанет в ближайшее время.