Кредитора, который «купил» квартиру 90-летнего ветерана из Перми, задержали до 12 февраля

Продолжаются судебные заседания по делу об афере с квартирой 90-летнего ветерана Василия Ушакова. Сейчас меру пресечения избирают в отношении Евгения М. Это он «купил» квартиру у дочери ветерана Татьяны.

Напомним, ветерана ВОВ Василия Ушакова выселяют из двухкомнатной квартиры. Дочь пенсионера Татьяна взяла кредит в финансовой компании на лечение у "магов". Она не смогла расплатиться и заключила договор купли-продажи квартиры якобы в качестве гарантии того, что вернет долг. Однако квартиру продали – сначала Евгению М., который является акционером этой финансовой компании, а тот уже продал ее пермячке Марии К. Та вселила в квартиру молодого человека Андрея К., который, по словам Татьяны, установил свои правила, не давал им ключи от новых замков и поранил Василию Ушакову руку.

- Мы заложники в собственной квартире, - говорила Татьяна. - Мы пытаемся признать договор недействительным. Пока не будет решения суда, мы в любом случае прописаны в квартире и имеем право в ней жить!

8 февраля следователи задержали Евгения М., его отца, Андрея К, его юриста в качестве подозреваемых по статьям «мошенничество» и «самоуправство с применением насилия». 9 февраля в суде им избирали меру пресечения.

Последеним слушали индивидуального предпринимателя Евгения М., который произнес в суде целую речь.

- Все врут, а меня держат под стражей, - возмутился Евгений М. – Ушаковой я все деньги выплатил. Она обещала съехать. Все было честно.

Однако, на суде удалось выяснить, что Евгений является одним из акционеров финансовой компании, в которой Татьяна Ушакова брала кредит в миллион рублей.

Суд постановил продлить срок задержания на 72 часа.

- Я считаю, задержание необоснованно и незаконно, - заявил адвокат Евгения.

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